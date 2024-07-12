В Думе хотят изменить сроки программы софинансирования пенсий

Долгосрочные сбережения на базе НПФ можно формировать за счет добровольных взносов и накопленных пенсионных средств.
Государство будет софинансировать долгосрочные сбережения, но сумма софинансирования зависит от доходов участника программы. Софинансирование будет рассчитываться по итогам предыдущего года, поэтому средства за 2024 год поступят только в начале 2025 года. Кроме того, предполагается налоговый вычет и страховка на сумму 2,8 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ говорил о необходимости удлинить сроки софинансирования. Месяц спустя заместитель министра финансов Иван Чебесков заявлял о донастройке этой программы.
Программа стартовала в январе 2024 года и по данным НАПФ, на июнь 2023 года ее участниками стали более 650 тыс. человек. Взносы превысили 30 млрд рублей. Ожидается, что увеличение срока софинансирования до 10 лет привлечет больше участников, хотя программа стартовала в январе 2024 года.
По мнению экспертов, увеличение сроков софинансирования положительно скажется на социальной защищенности людей с небольшими доходами. «Таким образом, клиенты будут иметь дополнительный стимул для финансирования своей программы, а совокупный эффект поддержки станет более весомым,» — заявляет генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. Однако, для состоятельных клиентов масштаб системы ПДС все равно представляется незначительным. Зато для представителей среднего класса такой формат поддержки может оказаться более решающим фактором при принятии решения о вступлении в систему и переводе своих накоплений по ОПС, считает специалист.
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Виктория Воропаева.