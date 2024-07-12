В Думе хотят изменить сроки программы софинансирования пенсий

По мнению экспертов, увеличение сроков софинансирования положительно скажется на социальной защищенности людей с небольшими доходами. «Таким образом, клиенты будут иметь дополнительный стимул для финансирования своей программы, а совокупный эффект поддержки станет более весомым,» — заявляет генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. Однако, для состоятельных клиентов масштаб системы ПДС все равно представляется незначительным. Зато для представителей среднего класса такой формат поддержки может оказаться более решающим фактором при принятии решения о вступлении в систему и переводе своих накоплений по ОПС, считает специалист.