Новая шкала НДФЛ, семейная ипотека и валюты на Мосбирже. Самое главное в экономике этой недели

Геополитика в Москве
Вторую неделю подряд Россия встречает государственных лидеров. После премьер-министра Виктора Орбана Россию посетил глава правительства Индии. В понедельник 8 июля президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево. На следующий день лидеры двух стран обсудили сотрудничество в торговле, энергетике, включая поставки нефти и СПГ из РФ по Севморпути. Россия предложила Индии проекты строительства малых АЭС.
Новые валюты на Мосбирже
Московская биржа начала публиковать на главной странице своего сайта курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю. Ранее даже при растущих пассажирских потоках между странами Белоруссии, России, Турции, Казахстана не было биржевых курсов этих валют. Это важный прецедент — выросла торговля между этими странами, снижается роль доллара и евро в расчетах, увеличиваются транзакции в других валютах.
Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении с 1 января 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Долгая история споров завершилась — все пенсионеры имеют право на повышение пенсий с учетом инфляции.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Пенсии повышались с учетом инфляции только неработающим пенсионерам. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2024 поручил индексировать пенсии и работающим пенсионерам.
Семейная ипотека
Минфин опубликовал новые условия для продления «Семейной ипотеки». Ряд банков уже принимает заявки по новой программе. В программе сохранилась низкая ставка (6%), стандартный первый взнос (20%), появились возможности рефинансирования кредитов и комбинирования в одном договоре займов по рыночной и субсидированной ставкам.
Но в целом сумма из бюджета для субсидирования льготных кредитов сокращена в 4 раза — в итоге будет выдано меньше займов по «Семейной ипотеке».
Прогрессивная шкала НДФЛ
Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ с пятью ступенями от 13% до 22%. Изменения касаются больше состоятельных граждан. Ставку налога выше 13% надо будет заплатить с дохода 2,4 млн руб. в год (выше 200 тысяч в месяц), при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. ставка составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, и суммы выше облагаются по ставке 22%. Семьи с двумя и более детьми при среднедушевых доходах ниже установленного уровня смогут вернуть 7% из уплаченных 13% НДФЛ.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о пятиступенчатой шкале НДФЛ, она заработает в 2025 году.
Индекс МосБиржи ниже 3000 пунктов
Индекс МосБиржи 10 июля снизился ниже 3000 пунктов впервые с декабря, но к завершению недели остановился около этого уровня.
В мае индекс достигал свыше 3520 пунктов, но после публикации Минфином новых поправок по налогообложению бизнеса начал снижаться. Планируется повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% и ряд других новшеств для изменения налоговой нагрузки бизнеса.
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