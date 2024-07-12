Новая шкала НДФЛ, семейная ипотека и валюты на Мосбирже. Самое главное в экономике этой недели

Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ с пятью ступенями от 13% до 22%. Изменения касаются больше состоятельных граждан. Ставку налога выше 13% надо будет заплатить с дохода 2,4 млн руб. в год (выше 200 тысяч в месяц), при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. ставка составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, и суммы выше облагаются по ставке 22%. Семьи с двумя и более детьми при среднедушевых доходах ниже установленного уровня смогут вернуть 7% из уплаченных 13% НДФЛ.