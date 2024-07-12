Кабмин включил «Русагро» в список экономически значимых организаций

В марте правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций, в него вошли шесть крупных холдинговых компаний. Статус экономически значимой организации обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств и получить от них дивиденды.