Кабмин включил «Русагро» в список экономически значимых организаций

«Дополнить перечень экономически значимых организаций публичное акционерное общество “Группа Русагро”, — говорится в документе.
В марте правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций, в него вошли шесть крупных холдинговых компаний. Статус экономически значимой организации обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств и получить от них дивиденды.
Ранее директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов в ходе онлайн-конференции сообщал, что компания подала документы в кипрский регулятор для запуска редомициляции на остров Русский, но пока не получила соответствующее разрешение от регулятора.
«Русагро» — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы — 685 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.