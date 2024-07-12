«Дом.РФ» оценил влияние льготной ипотеки на спрос на рынке новостроек

При этом, как отмечается в исследовании, на активность кредитования в столичных регионах во многом влияли изменения лимитов по программе: так, в 2020 году (лимит увеличен с 8 до 12 миллионов) их доля в общей выдаче льготной ипотеке составляла 36% по количеству, а в 2024 году (лимит снижен с 12 до 6 миллионов рублей) доля опустилась до 25%.