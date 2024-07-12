«Дом.РФ» оценил влияние льготной ипотеки на спрос на рынке новостроек

МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Льготная ипотека на новостройки, которая перестала действовать в России с 1 июля, помогла поддержать строительную отрасль и сформировать спрос на 65 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья (МКД), говорится в исследовании «Дом.РФ».
В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа — на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
По данным исследования, благодаря льготной ипотеке на новостройки 1,6 миллиона граждан (20% заемщиков, взявших ипотеку в апреле 2020 года — июне 2024-го) улучшили жилищные условия. «По оценке “Дом.РФ”, льготная ипотека сформировала спрос на 65 миллионов квадратных метров новых проектов многоквартирного жилья (40% всех запусков с апреля 2020-го по июнь 2024 года)», — отмечается в исследовании.
В нем указывается, что льготная ипотека позволила взять кредит в среднем на 5 процентных пунктов ниже рыночной ставки. В целом граждане вложили около 8 триллионов рублей в покупку и строительство почти 85 миллионов квадратных метров жилья (МКД и ИЖС).
Согласно данным «Дом, РФ», основная доля выдачи льготной ипотеки (63%) пришлась на европейскую часть России — Центральный (30%), Приволжский (18%) и Северо-Западный (15%) федеральные округа. Среди регионов наибольшим спросом такая ипотека пользовалась в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, где суммарно выдали 500 тысяч кредитов (32% выдачи по программе) на 2,8 триллиона рублей (45%).
При этом, как отмечается в исследовании, на активность кредитования в столичных регионах во многом влияли изменения лимитов по программе: так, в 2020 году (лимит увеличен с 8 до 12 миллионов) их доля в общей выдаче льготной ипотеке составляла 36% по количеству, а в 2024 году (лимит снижен с 12 до 6 миллионов рублей) доля опустилась до 25%.