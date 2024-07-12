Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро

Работу внебиржевого рынка тоже нельзя назвать эффективной, считает Потавин. «Внебиржевой рынок эффективно работает, если игроки имеют доступ к международному рынку, межбанку, операциям хеджирования. Но в России сейчас этого, по сути, нет по понятным причинам. Отсюда возникают такие неадекватные ценовые движения по внутренним курсам валют», — объясняет эксперт. Кроме того, внебиржевой рынок менее ликвиден, в том числе из-за отсутствия на нем физических лиц, нерезидентов и небольших компаний, продолжает Потавин. По его оценке, на бирже эти категории формировали до 15−20% от оборота торгов. Снижение ликвидности ведет к расширению ценовых спредов, росту издержек торговых операций, а также делает российский валютный рынок менее прозрачным и более манипулируемым крупными игроками, перечисляет эксперт.