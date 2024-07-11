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Назван крупнейший налогоплательщик России

Рейтинг крупнейших налогоплательщиков России возглавил председатель правления газовой компании «Новатэк», акционер химического производителя «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон.

Источник: Reuters

Рейтинг крупнейших налогоплательщиков России возглавил председатель правления газовой компании «Новатэк», акционер химического производителя «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон. Соответствующий список составил журнал Forbes.

По информации издания, за прошедший, 2023 год, он заплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 10,979 миллиарда рублей.

Вторым в списке крупнейших налогоплательщиков оказался владелец компании «Стройпроектсервис» Илья Димов — он заплатил 3,776 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнул бенефициар одной из крупнейших компаний-экспортеров зерна «Торговый дом “Риф” Петр Ходыкин — 3,06 миллиарда рублей.

10 июля Государственная дума, а следом и Совет Федерации, одобрили поправки в Налоговый кодекс, которыми вводится прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц.

Согласно документу, для доходов до 2,4 млн рублей в год ставка налога сохранится на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей ставка составит 15%. От 5 до 20 млн рублей — 18%, свыше 20 млн рублей — 22%.