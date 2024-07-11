Назван крупнейший налогоплательщик России

По информации издания, за прошедший, 2023 год, он заплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 10,979 миллиарда рублей.
Вторым в списке крупнейших налогоплательщиков оказался владелец компании «Стройпроектсервис» Илья Димов — он заплатил 3,776 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнул бенефициар одной из крупнейших компаний-экспортеров зерна «Торговый дом “Риф” Петр Ходыкин — 3,06 миллиарда рублей.
10 июля Государственная дума, а следом и Совет Федерации, одобрили поправки в Налоговый кодекс, которыми вводится прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц.
Согласно документу, для доходов до 2,4 млн рублей в год ставка налога сохранится на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей ставка составит 15%. От 5 до 20 млн рублей — 18%, свыше 20 млн рублей — 22%.