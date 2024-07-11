Михельсон возглавил рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков России

10 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении налоговой системы, предусматривающий введение многоступенчатой шкалы НДФЛ — от 13% до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Повышенный налог будут взимать не со всей суммы, а только с превышения порогов. В рамках закона ставка на доходы от 2,4 млн до 5 млн руб. в год вырастет до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— до 22%.