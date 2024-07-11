Михельсон возглавил рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков России

Forbes изучил личные доходы богатейших российских бизнесменов, выведя в качестве производной оценку суммы уплаченного НДФЛ. Для этого использовались общедоступные данные о личных доходах за 2023 год (в частности, дивиденды от компании владельцу — физическому лицу).
Личный доход Леонида Михельсона за 2023 год, по оценкам Forbes, составил 73,191 млрд руб. Сумма дивидендов бизнесмена за прошлый год составила 105 млрд руб. от НОВАТЭКА и «Сибур Холдинга». Личный доход Ильи Димова, владеющего «Стройпроектсервисом», оценивается в 25,175 млрд руб., Петра Ходыкина — в 20,399 млрд руб.
В первую десятку рейтинга Forbes вошли супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета, владелица акций «Фосагро» Татьяна Литвиненко (НДФЛ — 2,9 млрд руб.), совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (2,9 млрд руб.), председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев (2,7 млрд руб.), собственник международного трейдингового холдинга «АВД-Групп» Андрей Дудко (2,2 млрд руб.), владелец группы ЦДС Михаил Медведев (2 млрд руб.), акционер группы S7 Владислав Филев (1,6 млрд руб.) и владелец логистического оператора «Логистик-центр» Дмитрий Родов (1,5 млрд руб.).
10 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении налоговой системы, предусматривающий введение многоступенчатой шкалы НДФЛ — от 13% до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Повышенный налог будут взимать не со всей суммы, а только с превышения порогов. В рамках закона ставка на доходы от 2,4 млн до 5 млн руб. в год вырастет до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— до 22%.