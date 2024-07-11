Эксперт объяснила, как будет работать туристический налог в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога, который войдет в число местных налогов и заменит курортный сбор, действующий сейчас на отдельных территориях РФ. Елена Мякишева, адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры», рассказала, как это будкет работать и на что повлияет.