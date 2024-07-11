Эксперт объяснила, как будет работать туристический налог в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога, который войдет в число местных налогов и заменит курортный сбор, действующий сейчас на отдельных территориях РФ. Елена Мякишева, адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры», рассказала, как это будкет работать и на что повлияет.
Формально налогоплательщиками туристического налога будут являться организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.
«Но фактически он ляжет на плечи приезжающих туристов — в расчетных документах сумма налога будет выделяться отдельной строкой», — объясняет юрист.
Чтобы соответствующий налог начал взыматься на территории того или иного муниципального образования потребуется также принятие нормативного правового акта представительного органа муниципалитета (закона городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, нормативного правового акта представительного органа федеральной территории «Сириус»).
Верхние границы ставок составят в 2025 году — 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.
Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения.
Установлен минимальный налог — произведение 100 рублей и количества суток проживания.
По общему правилу налоговая база — стоимость оказываемой услуги без учета сумм самого налога и НДС.
В налоговую базу не будет включаться стоимость услуги, оказываемой отдельным категориям физических лиц. Например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам.
Также муниципалитеты могут устанавливать свои налоговые льготы и дополнительные категории физических лиц, стоимость услуг которым не будет включается в налоговую базу.
По мнению Елены Мякишевой, введение туристического налога окажет влияние на стоимость отдыха, но, возможно, также позволит за счет собираемых денежных средств повысить туристическую привлекательность регионов, развивая инфраструктуру.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева