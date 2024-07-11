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Эксперт перечислила льготы и гарантии для предпенсионеров в 2024 году

О категории педпенсионеров стали говорить в 2019 году, после появления программы постепенного повышения пенсионного возраста в России. В эту категорию относят граждан, которым осталось пять лет до того возраста, который по действующим правилам даст право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную. На что могут рассчитывать предпенсионеры в 2024 году, рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Источник: Reuters

Для облегчения перехода на новые пенсионные правила за пять лет до пенсии гражданам предоставляется ряд льгот и гарантий:

  • ежегодно два оплачиваемых за счет работодателя выходных дня для прохожденияи диспансеризации;
  • повышенное пособие по безработице;
  • выход на пенсию на два года раньше (по инициативе службы занятости);
  • работодатели не вправе отказать предпенсионеру в приеме на работу по причине возраста. Существует также запрет на увольнение предпенсионера по причине возраста под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Все сведения о гражданах предпенсионного возраста есть у Социального фонда. Чтобы получить справку о статусе предпенсионера, нужно подать запрос лично в любом отделении СФР независимо от места жительства, в любом МФЦ, на сайте СФР или на портале Госуслуги.

Еще предпенсионерами называют тех, кто получил право на льготы по старым правилам — с 55 лет у женщин или 60 лет у мужчин. Например, налоговая льгота.

«То есть, если бы пенсионный возраст не подняли, то женщина вышла бы на пенсию в 55 лет, а теперь она выйдет позже, но налог не будет платить уже сейчас. Для таких льгот достаточно подтвердить возраст», — утверждает юрист.

Набор льгот и гарантий следующий:

  • Освобождение от оплаты налога на земельный участок до 6 соток. Если размер участка больше, то от его кадастровой стоимости отнимают 6 соток и на оставшуюся сумму предоставляют налоговый вычет;
  • Если у предпенсионера в собственности 2 участка земли — он может выбрать самостоятельно, по какому воспользоваться льготой. По умолчанию освобождают от уплаты налога участок земли с большей кадастровой стоимостью;
  • Освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида;
  • Обязательная доля в наследстве независимо от завещания. По закону, принятому в 2018 году, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги и родители, а также иждивенцы наследодателя наследуют его имущество в любом случае, независимо от того, что написано в завещании. Им переходит не менее половины доли. Закон сохраняет возраст наследования — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
  • Право на алименты. В 2019 году принят закон о сохранении возраста, с которого россияне могут рассчитывать на алименты по нетрудоспособности. Этот возраст составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В некоторых субъектах России для предпенсионеров сохранили льготы, которые полагаются и пенсионерам — право на бесплатный проезд, компенсация расходов на ЖКУ, рассказала Ногайлиева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева