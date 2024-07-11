Эксперт перечислила льготы и гарантии для предпенсионеров в 2024 году

Освобождение от оплаты налога на земельный участок до 6 соток. Если размер участка больше, то от его кадастровой стоимости отнимают 6 соток и на оставшуюся сумму предоставляют налоговый вычет;

Освобождение от оплаты налога на земельный участок до 6 соток. Если размер участка больше, то от его кадастровой стоимости отнимают 6 соток и на оставшуюся сумму предоставляют налоговый вычет;

Если у предпенсионера в собственности 2 участка земли — он может выбрать самостоятельно, по какому воспользоваться льготой. По умолчанию освобождают от уплаты налога участок земли с большей кадастровой стоимостью;

Если у предпенсионера в собственности 2 участка земли — он может выбрать самостоятельно, по какому воспользоваться льготой. По умолчанию освобождают от уплаты налога участок земли с большей кадастровой стоимостью;