Эксперт перечислила льготы и гарантии для предпенсионеров в 2024 году

Для облегчения перехода на новые пенсионные правила за пять лет до пенсии гражданам предоставляется ряд льгот и гарантий:
- ежегодно два оплачиваемых за счет работодателя выходных дня для прохожденияи диспансеризации;
- повышенное пособие по безработице;
- выход на пенсию на два года раньше (по инициативе службы занятости);
- работодатели не вправе отказать предпенсионеру в приеме на работу по причине возраста. Существует также запрет на увольнение предпенсионера по причине возраста под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Все сведения о гражданах предпенсионного возраста есть у Социального фонда. Чтобы получить справку о статусе предпенсионера, нужно подать запрос лично в любом отделении СФР независимо от места жительства, в любом МФЦ, на сайте СФР или на портале Госуслуги.
Еще предпенсионерами называют тех, кто получил право на льготы по старым правилам — с 55 лет у женщин или 60 лет у мужчин. Например, налоговая льгота.
«То есть, если бы пенсионный возраст не подняли, то женщина вышла бы на пенсию в 55 лет, а теперь она выйдет позже, но налог не будет платить уже сейчас. Для таких льгот достаточно подтвердить возраст», — утверждает юрист.
Набор льгот и гарантий следующий:
- Освобождение от оплаты налога на земельный участок до 6 соток. Если размер участка больше, то от его кадастровой стоимости отнимают 6 соток и на оставшуюся сумму предоставляют налоговый вычет;
- Если у предпенсионера в собственности 2 участка земли — он может выбрать самостоятельно, по какому воспользоваться льготой. По умолчанию освобождают от уплаты налога участок земли с большей кадастровой стоимостью;
- Освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида;
- Обязательная доля в наследстве независимо от завещания. По закону, принятому в 2018 году, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги и родители, а также иждивенцы наследодателя наследуют его имущество в любом случае, независимо от того, что написано в завещании. Им переходит не менее половины доли. Закон сохраняет возраст наследования — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
- Право на алименты. В 2019 году принят закон о сохранении возраста, с которого россияне могут рассчитывать на алименты по нетрудоспособности. Этот возраст составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
В некоторых субъектах России для предпенсионеров сохранили льготы, которые полагаются и пенсионерам — право на бесплатный проезд, компенсация расходов на ЖКУ, рассказала Ногайлиева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева