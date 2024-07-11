Что раздражает россиян на маркетплейсах. Опрос

Помимо очевидных удобств крупных торговых площадок (не надо никуда ходить, широкий ассортимент товаров, все привезут на дом), есть и минусы. С периодичностью раз в несколько месяцев в сети всплывает новая волна недовольства покупателей работой маркетплейсов. Что на самом деле привлекает россиян в покупках товаров в сети, и с какими неудобствами они сталкиваются?
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