Что раздражает россиян на маркетплейсах. Опрос

Покупки на маркетплейсах прочно вошли в нашу жизнь: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в традиционных магазинах. Но помимо плюсов, в онлайн-шопинге есть и минусы. Финансы Mail.ru решили узнать у своих читателей, что они ценят в интернет в онлайн-ритейле, а что их выводит из себя.