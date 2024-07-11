Эксперт назвал три плюса покупок на маркетплейсах

Безопасность покупок — еще один аргумент в пользу маркетплейсов. В случае, если вам доставили некачественный товар или вообще не то, что вы заказывали, можно после проверки заказа сразу же вернуть его. Оплаченная сумма в короткие сроки вернется обратно покупателю.