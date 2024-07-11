Эксперт назвал три плюса покупок на маркетплейсах

Каждый пользователь маркетплейса по-своему может ответить на вопрос, почему именно эта площадка ему подходит. Кому-то нравится ассортимент товаров, кого-то устраивает интерфейс и оперативность службы поддержки.
Но есть несколько аргументов в пользу совершения покупок на маркетплейсах, с которыми согласится большинство покупателей.
По мнению маркетолога, главный плюс — это стоимость товаров. На маркетплейсе можно часто найти выгодное предложение на интересующий товар, так как и продавцы, и сами торговые площадки часто проводят акции и распродажи.
«Помимо этого, те магазины, которые хотят более оперативно продать товар, стараются сделать стоимость своей продукции ниже, чем у конкурентов. Это приводит к сбалансированной стоимости с учетом спроса и предложения по большинству позиций», — полагает Бастрыкина.
А покупатель может получить прозрачную картину по ценовым предложениям на выбранный товар у разных продавцов и выбрать оптимальный вариант с учетом отзывов и срока доставки.
Безопасность покупок — еще один аргумент в пользу маркетплейсов. В случае, если вам доставили некачественный товар или вообще не то, что вы заказывали, можно после проверки заказа сразу же вернуть его. Оплаченная сумма в короткие сроки вернется обратно покупателю.
Экономия времени и удобство получения товара — не менее значимые плюсы покупок на маркетплейсах. Чтобы найти именно то, что нужно, не понадобится ездить по магазинам и тратить время.
Получить товар можно или в ближайшем пункте выдачи заказов, либо заказать доставку на дом с курьером.
Большой выбор не только товаров, но и формы оплаты и условий получения — отличительная особенность и также одно из преимуществ покупок на маркетплейсах, заключила Бастрыкина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева