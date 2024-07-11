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Эксперт назвал три плюса покупок на маркетплейсах

Покупка товаров на маркетплейсах стала для многих привычным делом. Часто люди даже не задумываются, куда пойти за очередной покупкой, — в обычный магазин или в приложение торговой площадки в интернете. Выбор в пользу интернет-магазина для многих категорий товаров стал очевидным, рассказала маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Источник: Freepik

Каждый пользователь маркетплейса по-своему может ответить на вопрос, почему именно эта площадка ему подходит. Кому-то нравится ассортимент товаров, кого-то устраивает интерфейс и оперативность службы поддержки.

Но есть несколько аргументов в пользу совершения покупок на маркетплейсах, с которыми согласится большинство покупателей.

По мнению маркетолога, главный плюс — это стоимость товаров. На маркетплейсе можно часто найти выгодное предложение на интересующий товар, так как и продавцы, и сами торговые площадки часто проводят акции и распродажи.

«Помимо этого, те магазины, которые хотят более оперативно продать товар, стараются сделать стоимость своей продукции ниже, чем у конкурентов. Это приводит к сбалансированной стоимости с учетом спроса и предложения по большинству позиций», — полагает Бастрыкина.

А покупатель может получить прозрачную картину по ценовым предложениям на выбранный товар у разных продавцов и выбрать оптимальный вариант с учетом отзывов и срока доставки.

Безопасность покупок — еще один аргумент в пользу маркетплейсов. В случае, если вам доставили некачественный товар или вообще не то, что вы заказывали, можно после проверки заказа сразу же вернуть его. Оплаченная сумма в короткие сроки вернется обратно покупателю.

Экономия времени и удобство получения товара — не менее значимые плюсы покупок на маркетплейсах. Чтобы найти именно то, что нужно, не понадобится ездить по магазинам и тратить время.

Получить товар можно или в ближайшем пункте выдачи заказов, либо заказать доставку на дом с курьером.

Большой выбор не только товаров, но и формы оплаты и условий получения — отличительная особенность и также одно из преимуществ покупок на маркетплейсах, заключила Бастрыкина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева