Россиянам напомнили, какие налоги на недвижимость нужно уплатить до 15 июля

До 2 мая 2024 года россияне были обязаны заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, напомнил эксперт. Если же человек вовсе не подавал декларацию, а должен был, то его ждет сравнительно небольшой штраф — 1 тыс. рублей.
Уже с 16 июля суммы неуплаченного налога будут считаться неуплаченными и сокрытыми от государства, предупреждает эксперт.
За это последует штраф — не менее 20 процентов от суммы уклонения, а за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начислять пени, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Что же подлежит самостоятельному декларированию налогоплательщиком?
Доход, полученный в 2023 году, от:
- продажи недвижимости, бывшей в собственности менее минимального срока владения (три года или пять лет, если это наследство или дар от членов семьи);
- принятия в дар недвижимости от лиц, которые не входят в круг близких родственников налогоплательщика;
- от сдачи имущества в аренду.
Ставка налога для россиян — 13 процентов.
Декларацию подать нужно, но платить налог обязанности не возникает, если:
- гражданин приобрел недвижимость более пяти лет назад;
- гражданин получил квартиру по наследству, в результате приватизации, по договору ренты или в дар от членов семьи и близких родственников (в таком случае достаточный срок владения — три года);
- проданная квартира была единственным жильем на момент регистрации сделки в Росреестре или продажи;
- квартира (доля, комната) стоит менее 1 млн руб. (важно учитывать кадастровую стоимость);
- гражданин продал квартиру по цене приобретения (важно учитывать кадастровую стоимость);
- квартиру продала семья с двумя и более несовершеннолетними детьми, либо студенты очной формы обучения до 24 лет, независимо от срока владения.
Декларация полается в налоговом органе по месту регистрации физического лица.
Если заполнить декларацию самому трудно, можно взять с собой все правоустанавливающие документы и попросить о содействии в заполнении сотрудников налоговой инспекции.
«Лучше подать декларацию и уплатить налог сейчас, не надеясь, что “пронесет”. Уровень автоматизации налоговых органов таков, то любая сделка с недвижимостью все равно отражается в учетах, а значит, претензии и штрафы не за горами», — подытожил Иван Соловьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева