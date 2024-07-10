Программу семейной ипотеки в России продлили до 2030 года

«Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года». — отмечается в сообщении.
Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока.
Напомним, что сумма кредита по этой программе составляет до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Для остальных регионов имотеку можно оформить на сумму до 6 млн руб.
Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%.
Отмечается, что при рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.
Семейную ипотеку на новостройки также могут получить:
— семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
— семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
— семьи, где есть ребенок-инвалид.
«При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета», — отмечает Минфин.