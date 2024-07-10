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Программу семейной ипотеки в России продлили до 2030 года

Программа семейной ипотеки в РФ продлена до 2030 года, сообщило министерство финансов в своем телеграмм-канале. Действие программы будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок младше шести лет.

Источник: РИА "Новости"

«Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года». — отмечается в сообщении.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока.

Напомним, что сумма кредита по этой программе составляет до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для остальных регионов имотеку можно оформить на сумму до 6 млн руб.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%.

Отмечается, что при рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Семейную ипотеку на новостройки также могут получить:

— семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;

— семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;

— семьи, где есть ребенок-инвалид.

«При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета», — отмечает Минфин.