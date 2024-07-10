Падение запасов в США и снижение спроса в Китае тянет рынок нефти в разные стороны

Цены на нефть всё ещё выше начала года благодаря сокращениям поставок ОПЕК+ и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики в США. Однако опасения по поводу спроса на нефть в Китае и слабые данные по инфляции в США не способствуют улучшению настроений на рынке.