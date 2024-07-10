Падение запасов в США и снижение спроса в Китае тянет рынок нефти в разные стороны

Цены на нефть сорта Brent упали ниже 85 долларов за баррель, а на сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) укрепились выше 81 доллара. Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов сырой нефти в США на 1,92 млн баррелей, а общие запасы нефти упали более чем на 12 млн баррелей за предыдущую неделю.
В Китае, являющемся крупнейшим импортёром нефти, данные подтвердили сохранение дефляционного давления, при этом появились сигналы о снижении спроса на нефть со стороны ряда китайских нефтепереработчиков.
Цены на нефть всё ещё выше начала года благодаря сокращениям поставок ОПЕК+ и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики в США. Однако опасения по поводу спроса на нефть в Китае и слабые данные по инфляции в США не способствуют улучшению настроений на рынке.
Снижение торговой активности на нефтяном рынке повлекло за собой уменьшение показателей волатильности. Подразумеваемая волатильность Brent, представляющая собой прогнозируемое движение нефтяных фьючерсов, основанное на ценообразовании опционов, сейчас достигла самого низкого уровня примерно за последние шесть лет.
Во вторник глава ФРС Пауэлл заявил, что для начала снижения ставки ему нужно больше доказательств замедления инфляции. Трейдеры будут внимательно изучать ежемесячный отчёт ОПЕК, который выйдет позже в среду, и прогноз Международного энергетического агентства, который опубликуют днём позже.
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Виктория Воропаева