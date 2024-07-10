Кто сохранит и кто потеряет право на «семейную» ипотеку под 6%

В текущих условиях ставка 6% по семейной ипотеке позволит не только снизить размер ежемесячного платежа по кредиту, отмечает Солдатенкова: «Это увеличивает шансы на получение одобрения по ипотеке в условиях текущих “регуляторных” ножниц по размеру ПДН (показателя долговой нагрузки. — РБК)». По требованию ЦБ российские банки сейчас обязаны учитывать ПДН при выдаче ипотеки: чем выше такой показатель заемщика, тем сильнее нагрузка на капитал банка при выдаче ссуды и меньше стимулов кредитовать этого клиента. Жители крупных городов, которые не смогут уложиться в лимит по сумме кредита, смогут оформить комбо-ипотеку — то есть взять часть кредита по рыночным ставкам, напоминает Солдатенкова.