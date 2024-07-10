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Госдума разрешила с 2025 года вводить туристический налог в России

Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог.

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог.

Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что документ вносит изменения в Налоговый кодекс.

В статье говорится, что так как этот налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами.

Как уточняется, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов, на федеральной территории «Сириус» — нормативными правовыми актами представительного органа.