Госдума разрешила с 2025 года вводить туристический налог в России

Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог.
Об этом пишет агентство «Прайм».
Отмечается, что документ вносит изменения в Налоговый кодекс.
В статье говорится, что так как этот налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами.
Как уточняется, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов, на федеральной территории «Сириус» — нормативными правовыми актами представительного органа.