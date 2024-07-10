Госдума окончательно приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить подоходный налог по базовой ставке в 13 процентов. При доходе больше этой суммы ставка НДФЛ будет плавно повышаться: до 15 процентов при доходе от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов при доходе от пяти миллионов до 20 миллионов рублей в год и до 20 процентов при годовом доходе от 20 миллионов до 50 миллионов. Самая высокая ставка составит 22 процента, по ней будут облагаться доходы граждан свыше 50 миллионов рублей в год.