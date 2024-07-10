Цены на кофе робуста обновили исторический максимум на опасениях дефицита

Из-за плохого урожая в этом году обжарщики платили на $1 тыс. больше за вьетнамские зерна, сообщил Джузеппе Лавацца. «Мы никогда не видели ничего подобного в истории нашей отрасли. И что особенно важно, так это длительный эффект от этого», — сказал он. По его словам, более высокие цены в сочетании с ростом расходов на доставку из-за перебоев в работе Суэцкого канала и укреплением доллара привели к тому, что расходы итальянского производителя кофе выросли более чем на €800 млн евро ($865 млн) за последние два года.