Цены на кофе робуста обновили исторический максимум на опасениях дефицита

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) взлетели до рекордного уровня. Сентябрьские контракты на бирже ICE в ходе торгов во вторник, 9 июля, подорожали на 7,8%, на пике цена составила $4667 за тонну. Торги бирже ICE закрылись ростом на 6,9% — до $4627 за тонну. Истекший июльский контракт завершил торги вторника на уровне $4844 за тонну.
В среду, 10 июля, сентябрьские контракты на кофе снижались на 1,4% — до $4568 по состоянию на 12:54 мск. С начала года кофе подорожал более чем на 50%.
Фьючерсы на кофе поднялись до нового максимума на торгах в Лондоне из-за опасений дефицита поставок и роста спроса. Жаркая и сухая погода в некоторых частях Вьетнама, который является одним из крупнейших экспортеров сорта робуста в мире, нанесла вред кофейным деревьям в начале этого года, вызвав опасения по поводу следующего урожая, сообщил Bloomberg.
Цены на кофе продолжат расти до середины 2025 года из-за дефицита поставок у основных производителей, а европейские потребители будут платить еще больше, пишет агентство. Ожидания очередного сокращения производства во Вьетнаме поддерживают рост цен на сорт робуста, используемый в смесях и эспрессо, рассказал в интервью агентству председатель совета директоров компании по обжарке кофе Luigi Lavazza SpA Джузеппе Лавацца. Он допустил дальнейший рост цен на кофе в мире.
Из-за плохого урожая в этом году обжарщики платили на $1 тыс. больше за вьетнамские зерна, сообщил Джузеппе Лавацца. «Мы никогда не видели ничего подобного в истории нашей отрасли. И что особенно важно, так это длительный эффект от этого», — сказал он. По его словам, более высокие цены в сочетании с ростом расходов на доставку из-за перебоев в работе Суэцкого канала и укреплением доллара привели к тому, что расходы итальянского производителя кофе выросли более чем на €800 млн евро ($865 млн) за последние два года.
Основные регионы выращивания кофе в Бразилии также столкнулись с неблагоприятной погодой, что привело к росту цен на кофе сорта арабика. Во вторник, 9 июля, фьючерсы на кофе подорожали до двухлетнего максимума. Прогнозы по производству были снижены, поскольку после засухи в конце 2023 года некоторые фермеры собирают зерна меньшего размера, чем обычно.
Кроме того, к концу года вступит в силу Регламент Европейского союза о вырубке лесов (EUDR). Спрос на кофейные зерна останется повышенным, так как многие игроки начнут закупать кофе немного раньше, чтобы обойти требование предоставить подтверждения того, что их цепочки поставок не связаны с землями, на которых после 2020 года был вырублен лес, предупредил Джузеппе Лавацца. Новые правила ЕС, запрещающие импорт кофе и шести других товаров, выращенных в таких районах, приведут к еще большему росту цен.
«Цены на кофе не снизятся, они останутся очень высокими», — считает Джузеппе Лавацца. Изменение климата негативно повлияло на производство робусты в важнейших странах мира, в основном во Вьетнаме и Индонезии. По его словам, цепочка поставок кофе находится под серьезным давлением.