Новые данные: что будет с дефицитом бюджета в 2024 году

В частности, в поправках учтены поступления от доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 173,1 млрд рублей, из них 105,3 млрд руб. доходов от перечисления части прибыли Банка России по итогам 2023 г.; прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашений о разделе продукции (СРП), в сумме 51,6 млрд руб., а также налог на сверхприбыль в размере 5,1 млрд руб. Пока экстраполяция полугодовых ненефтегазовых доходов отстает от годового плана примерно на 5%. В новых прогнозах заложен рост ВВП в 2024 г на 2,8% и инфляция дек/дек 5,1% — исходя из трендов к настоящему времени, особенно по инфляции, здесь есть запас роста базы для налоговых доходов.