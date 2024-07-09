Новые данные: что будет с дефицитом бюджета в 2024 году

Дефицит бюджета за 1П24 на +1 421 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года (2350 млрд руб). В соответствии с принятыми Госдумой поправками в закон о бюджете на этот год, плановый дефицит федерального бюджета в 2024 г повышен до 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП (по сравнению с примерно 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП) в законе о бюджете).
Исходя из данных Минфина, по нашей оценке, в июне мог сложиться профицит бюджета в размере около 54 млрд руб. Рост нефтегазовых доходов в годовом выражении ускорился до 41%, ненефтегазовые доходы стагнировали (+1,1% г/г), что, вероятно, связано с эффектом базы (в июне прошлого года в ненефтегазовых доходах были учтены дивиденды Сбера, а в этом году они должны прийти позже). Расходы в июне были достаточно высокими и в абсолютном значении (2,75 трлн руб) и особенно в годовом выражении (+46% г/г), но и здесь сказался эффект низкой базы июня прошлого года.
В целом данные за 6М24 показывают уверенный рост нефтегазовых доходов (+68,5%), росту которых помогла благоприятная конъюнктура цен на нефть и единовременное поступление в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года.
Поправки к ФЗ о бюджете предполагают сокращение нефтегазовых доходов в этом году на 519 млрд руб по отношению к действующему закону, новый годовой план составляет 10,98 трлн руб. Если экстраполировать полугодовые результаты, то он перевыполняется на 3,7%. Однако риски возможного недополучения НГД связаны с более крепким фактическим курсом рубля — так, в закон о бюджете изначально был заложен прогнозный среднегодовой курс доллара 90,1 ₽, а в новых поправках он повышен до 94,7 ₽.
Исходя из ранее раскрывавшихся данных Минфина, за 6М24 бюджет получил дополнительных (сверх базовых) нефтегазовых доходов на 693 млрд руб. Минфин сообщает, что в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем. Дополнительные НГД не участвуют в финансировании расходов этого года, а идут на пополнение ФНБ.
Ненефтегазовые доходы за 6М24 сложились на 26,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Как сообщает Минфин, «поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июня выросли на 17,6%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов». В поправках к закону о бюджете прогноз ненефтегазовых доходов повышен на 516 млрд руб, что объясняется повышением прогноза экономической активности и фактической траекторией поступления крупнейших налогов.
В частности, в поправках учтены поступления от доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 173,1 млрд рублей, из них 105,3 млрд руб. доходов от перечисления части прибыли Банка России по итогам 2023 г.; прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашений о разделе продукции (СРП), в сумме 51,6 млрд руб., а также налог на сверхприбыль в размере 5,1 млрд руб. Пока экстраполяция полугодовых ненефтегазовых доходов отстает от годового плана примерно на 5%. В новых прогнозах заложен рост ВВП в 2024 г на 2,8% и инфляция дек/дек 5,1% — исходя из трендов к настоящему времени, особенно по инфляции, здесь есть запас роста базы для налоговых доходов.
Динамика расходов внутри года остается волатильной. За 6М24 рост расходов ускорился до 22,3% г/г (5М24 18,9% г/г), выполнено 48,6% от нового годового плана по расходам, который был увеличен на 522 млрд руб (до 37,18 трлн руб). В прошлом году в 1П23 было профинансировано 45,5% годовых расходов, за период 2018−22 гг среднее значение доли годовых расходов за 1П составляло около 43%.
Это наводит на предположение, что объем расходов по итогам года может быть вновь пересмотрен в сторону повышения — так, бюджетная роспись («Электронный бюджет») уже показывает прогноз годовых расходов в размере 37,6 трлн руб.
В целом, динамика показателей бюджета пока идет близко к новому годовому плану. Возможно, дефицит по итогам года окажется несколько выше планового, тем не менее, он ожидается существенно ниже, чем в 2022−23 гг.
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