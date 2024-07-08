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Путин предложил выплачивать семьям по 10 тыс. руб. на сбор детей в школу

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям остаток из средств маткапитала в размере 10 тысяч рублей на сбор детей в школу.

Источник: Freepik

Он отметил, что проблема использования части средств из материнского капитала известна и обсуждается с правительством страны.

«Ситуация такая известна. После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается небольшая сумма, с которой и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — отметил президент.

Он добавил, что начать планируется с сумм до 10 тысяч рублей.

В Госдуме ранее появлялись идеи платить часть материнского капитала наличными на семейные нужды.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».