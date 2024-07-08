Путин предложил выплачивать семьям по 10 тыс. руб. на сбор детей в школу

Он отметил, что проблема использования части средств из материнского капитала известна и обсуждается с правительством страны.
«Ситуация такая известна. После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается небольшая сумма, с которой и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — отметил президент.
Он добавил, что начать планируется с сумм до 10 тысяч рублей.
В Госдуме ранее появлялись идеи платить часть материнского капитала наличными на семейные нужды.
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