Путин попросил кабмин принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

«У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет — вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем. Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной Думы — у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса — принять решение в соответствии с интересами российской семьи», — сказал президент на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».