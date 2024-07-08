Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, что пенсии работающим пенсионерам приостановили индексировать с 2016 года.
Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.
Как сообщал ранее Социальный фонд России (СФР), на 1 апреля текущего 2024 года в стране насчитывалось 7,783 млн официально трудоустроенных пенсионеров.
Средний размер пенсии работающих пенсионеров составляет 17,3 тысячи рублей, у неработающих — 23,4 тысячи рублей (по данным Минтруда).
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