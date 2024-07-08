Покупатели покидают «вторичку». Ее средняя стоимость может начать снижаться

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале июля составила 144,2 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись за месяц всего на 0,02%. Такие данные приводят в «Циан. Аналитике», предполагая, что рынок постепенно переходит от стагнации к снижению номинальных цен предложения.
В «Этажах» отмечают, что средняя стоимость «вторички» в России в целом за месяц выросла на 0,2%, до 123,4 тыс. руб. за1 кв. м. Аналитики «Яндекс Недвижимости» заметили рост средней цены по городам-миллионникам на 0,1% за месяц и на 13,3% год к году, до 132 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито Недвижимости» также считают, что за 30 дней значение почти не изменилось: «вторичная» квартира в России стоит в среднем 7,5 млн руб.
Самое выраженное снижение средней цены на вторичном рынке за месяц, по данным «Циан. Аналитики», произошло в Ростове-на-Дону — на 1,7%, до 130,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Волгограде сокращение составило 1,1%, теперь цена — 101,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Воронеже средняя стоимость «вторички» за месяц выросла на 0,5%, до 100 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Екатеринбурге — на 0,4%, до 127,3 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечают в «Этажах».
В Санкт-Петербурге, согласно «Циан. Аналитике», жилье за месяц подешевело на 0,2%, до 217,8 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве показатель остался неизменным — 337,2 тыс. руб. за 1 кв. м.
Управляющий директор вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин говорит, что за июнь спрос на вторичное жилье сократился на 4% к маю. В «Яндекс Недвижимости» зафиксировали снижение активности потенциальных покупателей на 5% за месяц. Год к году спрос, по данным «Этажей», сократился на 40%. Рынок в очередной раз замер в ожидании изменения ключевой ставки: приобретение недвижимости с небольшим первоначальным взносом сейчас затруднено, констатирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов говорит, что активное предложение на вторичном рынке сократилось на 1% за месяц и на 8% год к году.
Динамику эксперт частично связывает с позицией собственников: часть из них вывела квартиры на рынок аренды, ожидая нового витка роста цен.
Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов считает, что продавцы все же по-разному реагируют на конъюнктуру. На рынке, по его словам, есть и собственники, которые уже приобрели новое жилье и заинтересованы в скорейшей продаже существующего — они нередко готовы снижать цены. «Сроки реализации растут, и конкурировать за реального покупателя становится сложнее», — говорит господин Хусаинов. Средний дисконт на рынке, по его подсчетам, сейчас 6%.
Алексей Попов полагает, что в столичных регионах стоимость жилья продолжит снижаться в ближайшие два-три месяца: сдержанный спрос вынудит продавцов идти навстречу покупателям. Но Евгений Белокуров предупреждает, что опускаться могут лишь цены на квартиры, собственники которых будут заинтересованы в их срочной продаже.
Одновременно господин Попов ждет, что одинаково низкая доступность ипотеки на новостройки и вторичное жилье приведет к перераспределению спроса в пользу готового предложения, где средний уровень цен ниже. Похожий прогноз делает господин Белокуров, хотя и добавляет, что его реализация во многом зависит от застройщиков: «если им удастся удержать внимание и спрос через разнообразные программы, “вторичка” может остаться примерно на прежнем уровне». Господин Ерёмкин также сомневается, что речь может пойти о заметном снижении средних цен. Ильдар Хусаинов предполагает, что средний уровень торга на вторичном рынке продолжит расти, достигнув рекордных 7−8%.