Покупатели покидают «вторичку». Ее средняя стоимость может начать снижаться

В «Этажах» отмечают, что средняя стоимость «вторички» в России в целом за месяц выросла на 0,2%, до 123,4 тыс. руб. за1 кв. м. Аналитики «Яндекс Недвижимости» заметили рост средней цены по городам-миллионникам на 0,1% за месяц и на 13,3% год к году, до 132 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито Недвижимости» также считают, что за 30 дней значение почти не изменилось: «вторичная» квартира в России стоит в среднем 7,5 млн руб.