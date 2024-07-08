Мосбиржа изменила время исполнения фьючерса на доллар и евро

На Мосбирже с 12 июля вступают в силу изменения в исполнении валютных фьючерсов и опционов. Об этом говорится в официальном сообщении биржи.
Исполнение ряда фьючерсов, в частности Si (на пару доллар/рубль), Eu (на пару евро/рубль), HKD (гонконгский доллар/российский рубль) и TRY (турецкая лира/рубль), переносится с дневного (
Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям — проверяются данные транзакций, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок.
Что касается фьючерсов и премиальных опционов на валютный курс китайский юань/российский рубль (CNY/RUB), то исполнение этих контрактов остается без изменений.
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дате экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на счет инвестора зачисляется или, наоборот, с него списывается разница между покупкой и продажей контракта.
Опционы — это контракты, которые дают инвестору право купить или продать базовый актив в определенный момент по заранее установленной цене. В премиальных опционах инвестор платит премию — цену опциона — один раз. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива, например акции, валюты
Ранее Мосбиржа опубликовала данные, свидетельствующие о том, что после введения санкций против площадки объем торгов валютой в июне упал почти на 27% месяц к месяцу — с ₽29,3 трлн до ₽21,5 трлн. В то же время обороты по валютным фьючерсам взлетели на 80%.
С 13 июня Мосбиржа не проводит биржевые торги долларом и евро из-за санкций США. ЦБ также решил приостановить торги гонконгским долларом, поскольку эта валюта привязана к доллару США и банки, которые проводят расчеты в гонконгских долларах, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, из-за чего увеличивается время расчетов.