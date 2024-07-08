Мосбиржа изменила время исполнения фьючерса на доллар и евро

Ранее Мосбиржа опубликовала данные, свидетельствующие о том, что после введения санкций против площадки объем торгов валютой в июне упал почти на 27% месяц к месяцу — с ₽29,3 трлн до ₽21,5 трлн. В то же время обороты по валютным фьючерсам взлетели на 80%.