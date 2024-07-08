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Мосбиржа изменила время исполнения фьючерса на доллар и евро

Изменения вступят в силу с 12 июля. Новые правила распространяются на контракты, где базовым активом выступают доллар, евро и некоторые другие валюты.

Источник: Reuters

На Мосбирже с 12 июля вступают в силу изменения в исполнении валютных фьючерсов и опционов. Об этом говорится в официальном сообщении биржи.

Исполнение ряда фьючерсов, в частности Si (на пару доллар/рубль), Eu (на пару евро/рубль), HKD (гонконгский доллар/российский рубль) и TRY (турецкая лира/рубль), переносится с дневного (14:00—14:05 мск) на вечерний клиринг (18:50—19:05 мск). Для определения цены этих фьючерсов будет использоваться курс ЦБ, опубликованный в день исполнения в 17:30 мск.

Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям — проверяются данные транзакций, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок.

Что касается фьючерсов и премиальных опционов на валютный курс китайский юань/российский рубль (CNY/RUB), то исполнение этих контрактов остается без изменений.

Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.

Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дате экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.

Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на счет инвестора зачисляется или, наоборот, с него списывается разница между покупкой и продажей контракта.

Опционы — это контракты, которые дают инвестору право купить или продать базовый актив в определенный момент по заранее установленной цене. В премиальных опционах инвестор платит премию — цену опциона — один раз. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива, например акции, валюты и т. д.

Ранее Мосбиржа опубликовала данные, свидетельствующие о том, что после введения санкций против площадки объем торгов валютой в июне упал почти на 27% месяц к месяцу — с ₽29,3 трлн до ₽21,5 трлн. В то же время обороты по валютным фьючерсам взлетели на 80%.

С 13 июня Мосбиржа не проводит биржевые торги долларом и евро из-за санкций США. ЦБ также решил приостановить торги гонконгским долларом, поскольку эта валюта привязана к доллару США и банки, которые проводят расчеты в гонконгских долларах, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, из-за чего увеличивается время расчетов.