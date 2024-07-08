Голикова рассказала, как будет выплачиваться неистраченный остаток маткапитала

8 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала могли выплатить семьям. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшихся средств известна, она обсуждается с правительством.