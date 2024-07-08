Экс-завод Bridgestone заработает под брендом Gislaved

Экс-завод Bridgestone в Ульяновске, вошедший в 2023 году в шинный кластер «Кордиант», возобновит выпуск в ноябре 2024 года. «Благодаря сохраненным экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода и эффективной синергии всех производственных площадок кластера, завод будет готов к перезапуску в короткие сроки — уже в ноябре 2024 года», — сообщил генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин.
Перезапуск завода в Ульяновске состоится под новым названием — Gislaved. Под этим же брендом с апреля 2024 года работает еще площадка шинного кластера — экс-завод Continental в Калуге. Оба актива в 2023 году были приобретены холдингом S8 Capital наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Все пять заводов объединены в шинный кластер под управлением «Кордианта». Бренд Gislaved отошел S8 Capital в рамках сделки с Continental в мае 2023 года. Сделку с Bridgestone холдинг закрыл в декабре 2023 года. Согласно ее условиям, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не были переданы.
На предприятии в Ульяновске будет выпускаться продукция массового и премиум-сегмента, в том числе под брендом Gislaved, сообщают в «Кордианте».
По словам Вадима Володина, сейчас идет адаптация рецептур, тестирование и подготовка к пуско-наладочным работам для запуска производства премиальных шин.
Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 млн шин в год запустился в 2016 году, инвестиции в производство тогда составили около 12,5 млрд руб. В апреле господин Володин рассказывал, что в 2025 году на площадке предполагается выпустить 1,2 млн шин.
Общие мощности шинного дивизиона компании составляют 15 млн штук в год. У «Татнефти», купившей завод Nokian (сейчас — Ikon Tyres), мощности составляют 17,5 млн шин в год.
Рынок шин в России восстанавливается после кризиса, как и продажи новых автомобилей.
В 2023 году российский рынок шин для легковых автомобилей увеличился на 16%, до 45,7 млн штук, оценивали в «Кордианте». В этом году в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») ожидают роста рынка в пределах 10%. В январе—мае этого года, по данным оператора, сегмент продолжает расти, а аналитики оптимистичны в ожиданиях продаж в осенне-зимний сезон (см. «Ъ» от 8 июля).