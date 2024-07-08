Экс-завод Bridgestone заработает под брендом Gislaved

Перезапуск завода в Ульяновске состоится под новым названием — Gislaved. Под этим же брендом с апреля 2024 года работает еще площадка шинного кластера — экс-завод Continental в Калуге. Оба актива в 2023 году были приобретены холдингом S8 Capital наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Все пять заводов объединены в шинный кластер под управлением «Кордианта». Бренд Gislaved отошел S8 Capital в рамках сделки с Continental в мае 2023 года. Сделку с Bridgestone холдинг закрыл в декабре 2023 года. Согласно ее условиям, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не были переданы.