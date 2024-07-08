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Экс-завод Bridgestone заработает под брендом Gislaved

Площадку в Ульяновске перезапустят в ноябре. Шинный завод в Ульяновске — бывший актив Bridgestone в РФ — возобновит работу в ноябре под брендом Gislaved. В 2023 году этот завод, а также российский бизнес Continental и отечественный Cordiant приобрел холдинг S8 Capital: активы вошли в шинный кластер под управлением «Кордианта». Компания стала вторым игроком шинного рынка по объемам мощностей после «Татнефти» с заводом Ikon Tyres. Под брендом Gislaved уже работает экс-завод Continental в Калуге. В Ульяновске предполагается выпускать шины массового и премиального сегментов.

Источник: AP 2023

Экс-завод Bridgestone в Ульяновске, вошедший в 2023 году в шинный кластер «Кордиант», возобновит выпуск в ноябре 2024 года. «Благодаря сохраненным экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода и эффективной синергии всех производственных площадок кластера, завод будет готов к перезапуску в короткие сроки — уже в ноябре 2024 года», — сообщил генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин.

Перезапуск завода в Ульяновске состоится под новым названием — Gislaved. Под этим же брендом с апреля 2024 года работает еще площадка шинного кластера — экс-завод Continental в Калуге. Оба актива в 2023 году были приобретены холдингом S8 Capital наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Все пять заводов объединены в шинный кластер под управлением «Кордианта». Бренд Gislaved отошел S8 Capital в рамках сделки с Continental в мае 2023 года. Сделку с Bridgestone холдинг закрыл в декабре 2023 года. Согласно ее условиям, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не были переданы.

На предприятии в Ульяновске будет выпускаться продукция массового и премиум-сегмента, в том числе под брендом Gislaved, сообщают в «Кордианте».

По словам Вадима Володина, сейчас идет адаптация рецептур, тестирование и подготовка к пуско-наладочным работам для запуска производства премиальных шин.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 млн шин в год запустился в 2016 году, инвестиции в производство тогда составили около 12,5 млрд руб. В апреле господин Володин рассказывал, что в 2025 году на площадке предполагается выпустить 1,2 млн шин.

Общие мощности шинного дивизиона компании составляют 15 млн штук в год. У «Татнефти», купившей завод Nokian (сейчас — Ikon Tyres), мощности составляют 17,5 млн шин в год.

Рынок шин в России восстанавливается после кризиса, как и продажи новых автомобилей.

В 2023 году российский рынок шин для легковых автомобилей увеличился на 16%, до 45,7 млн штук, оценивали в «Кордианте». В этом году в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») ожидают роста рынка в пределах 10%. В январе—мае этого года, по данным оператора, сегмент продолжает расти, а аналитики оптимистичны в ожиданиях продаж в осенне-зимний сезон (см. «Ъ» от 8 июля).