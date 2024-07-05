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Каким будет курс рубля 8 июля 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 8 июля в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
аналитик

Российский рынок акций в конце недели не показал внятного тренда. Индекс Мосбиржи разнонаправлено двигался внутри диапазона 3100−3150 п. Приближение выходных часто вызывает у участников торгов рост осторожности. К тому же волатильность валютных курсов в конце недели была заметной.

После небольшой передышки инвесторы вновь начали активно покупать тяжеловесные акции «Газпрома», также уверенно сегодня смотрелись бумаги «Русагро» и «Полюса».

Внешние настроения не претерпели существенных изменений. Продолжила поступать слабая статистика из Германии: объём промпроизводства в стране в мае упал на 2,5% м/м, аналитики ждали подъем на 0,2%.. Отчет по рынку труда в США за июнь не принес неожиданностей: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло за месяц на 206 тыс., прогнозировался рост на 194 тыс.

Публикации важных статданных на старте будущей недели не ожидается. В понедельник последний день с дивидендами будут торговаться акции Роснефти, Татнефти, Группы Астра, Диасофта.

Монетарные сигналы, сырьевые цены, санкционный фон, валютные курсы, корпоративные новости — основной круг тем, к которым будет приковано внимание участников торгов в ближайшей перспективе. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 июля— 3100−3200 п.

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 87−89, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,3. Официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, перевалил за 88. В биржевой паре юань-рубль события разворачиваются вокруг отметки 12. По нашему мнению, краткосрочно может преобладать умеренно негативная динамика рубля, доллар будет тяготеть ближе к 90, а юань — пытаться продвинуться к 12,2−12,4. В пользу этого говорят меры, предпринятые властями — смягчение порога возврата экспортной выручки, сокращение объема чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, потенциал рублевой девальвации ограничен высокими ставками в экономике и неустойчивостью спроса на инвалюты со стороны импортеров, вынужденных перенастраивать схемы оплаты поставок из-за воздействия санкций.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»