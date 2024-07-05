Каким будет курс рубля 8 июля 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 87−89, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,3. Официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, перевалил за 88. В биржевой паре юань-рубль события разворачиваются вокруг отметки 12. По нашему мнению, краткосрочно может преобладать умеренно негативная динамика рубля, доллар будет тяготеть ближе к 90, а юань — пытаться продвинуться к 12,2−12,4. В пользу этого говорят меры, предпринятые властями — смягчение порога возврата экспортной выручки, сокращение объема чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, потенциал рублевой девальвации ограничен высокими ставками в экономике и неустойчивостью спроса на инвалюты со стороны импортеров, вынужденных перенастраивать схемы оплаты поставок из-за воздействия санкций.