Как вырастут в России ставки по автокредитам

Проблема в том, что автосалоны иногда не дают полной картины по стоимости кредита, и в ближайшее время после ряда изменений в нормативно-правовых актах ЦБ ситуация должна измениться — банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредита в договоре.

Ставки в 12% годовых, 10% годовых, даже 15% — это ставки, которые если и можно поймать, то с огромной долей везения, отмечает эксперт.

Де-факто, по словам Кричевского, даже сейчас ставки начнутся от 20% годовых, и то при условии положительной кредитной истории, кредитной нагрузки менее 50% от доходов и приличном первоначальном взносе, то есть минимум в 30−40%. А более реальным раскладом экономисту видится ставка около 25% годовых.