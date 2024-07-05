Как вырастут в России ставки по автокредитам

Проблема в том, что автосалоны иногда не дают полной картины по стоимости кредита, и в ближайшее время после ряда изменений в нормативно-правовых актах ЦБ ситуация должна измениться — банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредита в договоре.
Ставки в 12% годовых, 10% годовых, даже 15% — это ставки, которые если и можно поймать, то с огромной долей везения, отмечает эксперт.
«Нетрудно посчитать, что за 5−7 лет оплата процентов потянет на еще одну машину», — заметил Кричевский.
По его словам, на ближайшем заседании ключевая ставка ЦБ уже точно будет повышена, и главный вопрос — насколько.
Если это повышение составит 1%, то ставки по автокредитам увеличатся примерно на 1,1−1,2% годовых. Если больше — то просто перемножаем показатель.
«Учитывая, что большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что рост “ключа” составит 2% годовых, то можно ждать роста ставок по автокредитам примерно на 2,5%», — подытожил Алексей Кричевский.
Елена Рогачева
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