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Как вырастут в России ставки по автокредитам

Движение ставки по автокредитам принципиально от ипотечной или потребительской ставки не отличается. Если ключевая ставка растет, то стоимость денег, занятых у банка на покупку авто, будет выше, если «ключ» снизится — то ниже. Об этом рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Источник: РИА "Новости"

Проблема в том, что автосалоны иногда не дают полной картины по стоимости кредита, и в ближайшее время после ряда изменений в нормативно-правовых актах ЦБ ситуация должна измениться — банки теперь обязаны указывать полную стоимость кредита в договоре.

Ставки в 12% годовых, 10% годовых, даже 15% — это ставки, которые если и можно поймать, то с огромной долей везения, отмечает эксперт.

Де-факто, по словам Кричевского, даже сейчас ставки начнутся от 20% годовых, и то при условии положительной кредитной истории, кредитной нагрузки менее 50% от доходов и приличном первоначальном взносе, то есть минимум в 30−40%. А более реальным раскладом экономисту видится ставка около 25% годовых.

«Нетрудно посчитать, что за 5−7 лет оплата процентов потянет на еще одну машину», — заметил Кричевский.

По его словам, на ближайшем заседании ключевая ставка ЦБ уже точно будет повышена, и главный вопрос — насколько.

Если это повышение составит 1%, то ставки по автокредитам увеличатся примерно на 1,1−1,2% годовых. Если больше — то просто перемножаем показатель.

«Учитывая, что большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что рост “ключа” составит 2% годовых, то можно ждать роста ставок по автокредитам примерно на 2,5%», — подытожил Алексей Кричевский.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»