ЦБ предупредил о возможном повышении ключевой ставки до 18% в июле

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции будет достигнут в июле, а снижение ожидается в сентябре. Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, на следующем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 26 июля, будут обсуждать повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%. Он также подтвердил, что ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4% к середине 2025 года.