ЦБ предупредил о возможном повышении ключевой ставки до 18% в июле

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — сказал зампред ЦБ в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Прайму»).
Заботкин отметил, что высокие темпы роста экономики сопровождаются в России высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться. Поэтому стране необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Он также отметил, что постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами ДКП и санкциями, которые сдерживают импорт.
Прогнозируемый в июле пик годовой инфляции он связал со значительным повышением тарифов на ЖКХ. «Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа — сентября», — пояснил Алексей Заботкин.
В июне Банк России в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение на 1 или 2 процентных пункта.
С 25 июня по 1 июля рост инфляции составил 0,66%. При этом годовая инфляция превысила 9,1%.