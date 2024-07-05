Дебаты в США, дивиденды в РФ и новые сигналы Набиуллиной: чем запомнилась неделя

Дебаты в США
Одним из важных событий этой недели стали дебаты кандидатов на пост президента США, нынешнего президента Джо Байдена и бывшего лидера страны Дональда Трампа.
Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. И диаметрально противоположные экономические программы президента-демократа и его соперника республиканца уже повлияли на рынки. Как показали опросы американцев, Трамп вышел победителем из дебатов. В лагере демократов царит паника, пишут СМИ.
Теперь все усилия демократов направлены на поиск возможной замены Байдена от своей партии. Фондовые индексы США после дебатов обновили рекорды: экс-президент обещает преференции нефтяным и газодобывающим компаниям, а также не повышать налоги. Трамп заявляет, что знает, как остановить украинский конфликт мирным способом. Если его обещания будут выполнены, то геополитическая напряженность может снизиться.
«Деньги любят тишину», — автором этого высказывания считают одного из первых богатейших людей США Джона Рокфеллера.
ШОС расширяется
Саммит государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, входят Индия, Иран, КНР, Киргизия, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан) в Астане закрылся включением в союз нового участника — Белоруссии.
Такие организации с участием РФ, как ШОС и БРИКС, играют важную роль на международных сырьевых и товарных рынках, в развитии экономического и технологического развития стран-участников альянсов, которые стараются проводить независимую политику, и избежать технологической, финансовой зависимости от стран G7.
Доля ШОС в мировой экономике с учетом Белоруссии достигла почти одной трети, а доля БРИКС достигает около 36% в мировом ВВП.
Это значит, что экономической и финансовой изоляции РФ не ожидается, экономика продолжит расти, а для инвесторов — это позитивный фактор.
Экономика растет
Минэкономразвития опубликовало оценку роста ВВП РФ — в январе-мае 2024 года экономика страны выросла на 5% в годовом исчислении. В том числе в мае экономика прибавила 4,5%.
Рост непрерывно продолжается с начала года — 4,8% в январе, 7,6% в феврале, 4,2% в марте, 4,4% в апреле. Выросли обрабатывающие отрасли. Производство в России компьютеров, электроники и оптики в январе-мае 2024 года рекордно выросло сразу на 40% к такому же периоду прошлого года.
Возможно, что Банк России вновь изменит оценку роста ВВП. В апреле регулятор улучшил прогноз роста ВВП в 2024 году с 1−2% до 2,5−3,5%. Это дополнительный стимул для роста стоимости акций и выплат дивидендов, что не может не радовать инвесторов.
ЦБ РФ посылает сигналы
Представители Банка России на уходящей неделе в очередной раз заговорили о возможном повышении ключевой ставки в июле и пике ожидаемой инфляции летом. В июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд, поскольку инфляция в стране сохраняется в 2 раза выше цели (4%).
«Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — заявила в четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Дивиденды
Дивидендный сезон в разгаре. Еще несколько крупных компаний выплатят выплаты дивидендов за 2023 года по итогам годовых собраний акционеров. Это АФК «Система», «Новороссийский морской торговый порт», «Казаньоргсинтез», «Фосагро», «Совкомфлот», «КамАЗ», «Диасофт». От дивидендов из крупных компаний в своих отраслях отказались «Мечел», «Аэролофт», «Росгосстрах», «ТКС холдинг», «ГАЗ».
Инвесторы ждут
История с замороженными активами продолжается. Европейские депозитарии Euroclear и Clearstream в 2022 году заблокировали счета НРД, где хранились иностранные ценные бумаги, купленные российскими инвесторами. В ответ Россия заблокировала все российские активы, которые были куплены в РФ и хранились на российских счетах.
Брокерская компания «Инвестиционная палата», утвержденная правительством для обмена заблокированными активами в РФ и за рубежом, в пятницу продлила прием заявок нерезидентов на выкуп активов до 2 августа. Об этом попросили иностранные инвесторы. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года.
С 3 июня начался прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных в РФ иностранных ценных бумаг. По плану прием должен был завершиться 5 июля. Это очередной этап, первый — завершился 8 мая. Тогда российские инвесторы подали более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей. По плану все встречные заявки будут выполняться и так состоится обмен.
Ранее были опасения, что этому помешают июньские санкции против Мосбиржи его структур — Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг развеяла эти опасения. «По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами», — пояснила Эльвира Набиуллина.
Орбан в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в Москве обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Венгерский премьер прибыл в Москву после встречи с Владимиром Зеленским. Россия уже заявляла о своем мирном плане, но Киев его не принял. Сейчас Венгрия председательствует в Совете ЕС.
Факт челночной дипломатии лидера Венгрии говорит о новых попытках ряда стран ЕС урегулировать конфликт через переговоры. Это позитивный факт для снижения геополитической напряженности и повод для оптимизма инвесторов, что рынки получат новый импульс роста в случае успеха переговорного процесса.
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