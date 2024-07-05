Дебаты в США, дивиденды в РФ и новые сигналы Набиуллиной: чем запомнилась неделя

Теперь все усилия демократов направлены на поиск возможной замены Байдена от своей партии. Фондовые индексы США после дебатов обновили рекорды: экс-президент обещает преференции нефтяным и газодобывающим компаниям, а также не повышать налоги. Трамп заявляет, что знает, как остановить украинский конфликт мирным способом. Если его обещания будут выполнены, то геополитическая напряженность может снизиться.