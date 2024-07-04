Набиуллина рассказала о планах обсудить повышение ключевой ставки в июле

«Последние данные показывают, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг (повышения ставки.—»Ъ«)», — сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе (цитата по ТАСС).
На прошедшем 7 июня заседании совет директоров Банка России решил сохранить ставку на уровне 16%. Накануне заседания значительная часть рынка была уверена в том, что ставка будет поднята — предположительно до 17% годовых. Эльвира Набиуллина позднее подтвердила, что совет директоров рассматривал предложения повысить ставку до 17% и 18%, но они были отклонены.