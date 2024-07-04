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Набиуллина рассказала о планах обсудить повышение ключевой ставки в июле

Банк России на предстоящем заседании будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что на данный момент российская экономика значительно отклонилась от базового сценария, реализовались проинфляционные риски. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Последние данные показывают, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг (повышения ставки.—»Ъ«)», — сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе (цитата по ТАСС).

На прошедшем 7 июня заседании совет директоров Банка России решил сохранить ставку на уровне 16%. Накануне заседания значительная часть рынка была уверена в том, что ставка будет поднята — предположительно до 17% годовых. Эльвира Набиуллина позднее подтвердила, что совет директоров рассматривал предложения повысить ставку до 17% и 18%, но они были отклонены.