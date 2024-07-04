Сильная жара в Азии вызвала резкий рост мировых цен на кофе

Жаркая погода в Юго-Восточной Азии продолжает также оказывать влияние на рынок натурального каучука, являющегося ключевым экспортным продуктом для Таиланда и Индонезии. В результате этого, фьючерсы на каучук на Осакской бирже 10 июня достигли своего самого высокого значения с середины марта, поднявшись до отметки 360,9 иен ($2,23) за килограмм.