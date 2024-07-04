Сильная жара в Азии вызвала резкий рост мировых цен на кофе

Во втором квартале 2024 года наблюдался значительный рост мировых цен на кофе, вызванный сильной жарой в основных регионах его выращивания в Азии, сообщает Nikkei Asia.
В июне котировки фьючерсов на кофе сорта робуста в Лондоне выросли на 18,1% по сравнению с концом марта, достигнув 6 июня рекордной отметки в $4394 за тонну. Фьючерсы на арабику подорожали на 20,6% за тот же период.
Во Вьетнаме фермеры столкнулись с засухой, что может негативно отразиться на осеннем урожае. Страна является крупным производителем робусты, занимая 40% мирового объема производства этого сорта зерна, используемого для растворимого кофе.
Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд урожай будет скудным, и это продлит жесткий баланс между спросом и предложением.
Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение мирового производства кофе в 2024/25 сельскохозяйственном году на 7,1 млн мешков (по 60 кг каждый) до 176,2 млн мешков, в основном за счет улучшения урожаев в Бразилии и Индонезии. Глобальное потребление кофе ожидается на уровне 170,6 млн мешков, увеличившись на 3,1 млн мешков.
Жаркая погода в Юго-Восточной Азии продолжает также оказывать влияние на рынок натурального каучука, являющегося ключевым экспортным продуктом для Таиланда и Индонезии. В результате этого, фьючерсы на каучук на Осакской бирже 10 июня достигли своего самого высокого значения с середины марта, поднявшись до отметки 360,9 иен ($2,23) за килограмм.
К концу июня стоимость каучука стабилизировалась на уровнях, характерных для конца марта. Тем не менее, в течение второго квартала наблюдались периоды значительного роста, когда цены увеличивались примерно на 10%.
Нина Лютикова