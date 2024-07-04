Один из основателей СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в компании

Ранее о закрытии данной сделки сообщила газета «Ведомости». По данным ЕГРЮЛ, сейчас долей в ООО «СДЭК-Глобал» (основное юридическое лицо логистического оператора) в размере 55,44%, которая ранее принадлежала Гольдорту, владеет АО «Кластер Капитал». Другими совладельцами компании являются ее сооснователь Вячеслав Пиксаев (его доля составляет 37,06%), Инна Яковлева (6,5%) и Евгений Цацура (1%).