Каким будет курс рубля 5 июля 2024: прогноз эксперта

ЦБ повысил официальные курсы рубля к доллару до 88,12, к юаню — 11,98. Биржевой юань забрался выше 12, а доллар (по индикаторам срочного рынка) превысил 89 рублей. Окончание налогового периода убрало часть дополнительного предложения валюты, сказываются также смягчение порога возврата экспортной выручки и сокращение почти втрое ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила. Вместе с тем спрос со стороны импортеров на иностранные деньги не восстановился, а вероятность роста ключевой ставки на июльском заседании ЦБ выросла. Это сдерживает ослабление рубля. Наш прогноз на пятницу по курсу рубля к доллару — 87,5−89,5, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,4.