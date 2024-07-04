Каким будет курс рубля 5 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз. Поводом для продаж стал рост вероятности повышения ключевой ставки. В пользу этого говорит последняя статистика по инфляции, кроме того, в ЦБ сегодня заявили, что регулятор рассматривает вариант подъема ставки на 100−200 б.п. на июльском заседании.
Внешний фон был спокойным. Рынки торговались в неполном составе — биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Объем производственных заказов в Германии в мае неожиданно упал на 1,6% м/м, прогнозировался рост показателя на 0,5%.
Завтра пройдет завершающий день финансового конгресса Банка России. ФРС обнародует отчет о денежно-кредитной политике. Будет опубликован отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц — важный ориентир для регулятора. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции Газпром нефти, Совкомбанка.
Конец недели обычно характеризуется невысокой торговой активностью, что связано с опасениями реализации какого-либо негатива на выходных. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 июля— 3125−3225 п.
Рубль в четверг предпринимал попытки восстановления, но в целом динамика сохраняется умеренно негативной для нацвалюты.
ЦБ повысил официальные курсы рубля к доллару до 88,12, к юаню — 11,98. Биржевой юань забрался выше 12, а доллар (по индикаторам срочного рынка) превысил 89 рублей. Окончание налогового периода убрало часть дополнительного предложения валюты, сказываются также смягчение порога возврата экспортной выручки и сокращение почти втрое ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила. Вместе с тем спрос со стороны импортеров на иностранные деньги не восстановился, а вероятность роста ключевой ставки на июльском заседании ЦБ выросла. Это сдерживает ослабление рубля. Наш прогноз на пятницу по курсу рубля к доллару — 87,5−89,5, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,4.
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