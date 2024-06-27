Без СПГ и с трубой: как РФ удержится на рынке газа ЕС

США обогнали Россию в качестве поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года, и с 2023 года на их долю приходилось около 20% поставок газа в ЕС, по данным консалтинговой компании ICIS. В мае 2024 года поставки российского трубопроводного газа и СПГ составили 15% от общего объема всех поставок газа в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию. А США в мае обеспечили только 14% поставок в ЕС, что стало самым низким уровнем с августа 2022 года.
США поставляет в ЕС только сжиженный природный газ (СПГ).
«Россия действительно увеличивает поставки газа в Европу, а США их снижают и увеличивают экспорт на азиатские рынки, где выгоднее продавать», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По его мнению, это произошло по нескольким причинам. Во-первых, в мае в Азии установилась очень жаркая погода. В итоге там выросло энергопотребление для кондиционеров и холодильного оборудования.
Соответственно увеличилась выработка энергии на газовых станциях. Поэтому на азиатском рынке выросли цены и спрос, и США начали поставлять сжиженный природный газ в Азию вместо Европы, где объемы ниже и расходы на доставку выше.
«Мы увеличиваем прежде всего трубопроводные поставки, потому что контракты “Газпрома” наиболее выгодны сейчас для европейских покупателей. В ЕС растут спотовые цены на газ — с немедленной покупкой и поставкой», — пояснил эксперт.
Прогноз цен для европейцев
После окончания отопительного сезона цены в ЕС выросли с 270 до 440 долларов за 1000 кубометров в мае, а сейчас держатся около 400 долларов.
И на растущем рынке, на рынке, где цена растет, — долгосрочные контракты «Газпрома» для ЕС наиболее привлекательны. В большей части контрактов формула ценообразования привязана преимущественно к спотовым рынкам, но с лагом 1−3 месяца, пояснил эксперт.
«Получается, что на спотовом рынке цены уже выросли, где в основном СПГ продаётся, а по контрактам “Газпрома” ещё нет. Поэтому в этот момент времени у “Газпрома” покупать газ выгоднее», — подчеркнул он.
В итоге сейчас все два действующих газопровода из РФ в ЕС загружены на полную мощность. Во-первых, транзитный газопровод через Украину загружен максимально возможно — по 42 млн куб. метров в сутки через единственную газоперекачивающую станцию, которая осталась под контролем Украины. Через вторую, которая перешла под контроль ЛНР, Украина не хочет принимать газ. Во-вторых, транзит через Турцию в ЕС — черноморский газопровод «Турецкий поток» из РФ — «полностью загружен, чего не было в 2023 году».
«Поэтому трубопроводные поставки наши возросли, и если в прошлом году суммарно мы поставили в Европу около 27 млрд кубов, то в этом году будет больше, — отметил Игорь Юшков. — Но физически много прокачать уже невозможно — черноморский газопровод и так работает на полную мощность в 32 млрд кубов».
Лидера ждет борьба
В это же время вводятся ограничения на перевалку российского СПГ в европейских портах. Россия вместо европейского направления увеличивает поставки в Азию. По мнению Игоря Юшкова, для увеличения трубопроводного поставок газа из РФ, который очень выгоден в ЕС, необходимо запуск уцелевшей нитки «Северного потока-2», либо Украина должна принимать газ из РФ для транзита в ЕС не на одной станции, а и на второй, как ранее.
Аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу Сергей Капитонов также назвал несколько причин майского успеха России на газовом рынке Европы и оценил перспективы России на газовом рынке ЕС.
Во-первых, в апреле и мае проводились профилактические регулярные работы на перевалочных СПГ-терминалах в США, где газ сжижается и перегружается в танкеры на экспорт. Во-вторых, рынок Азии сейчас для США становится более привлекательным, чем поставки в ЕС.
До этого Европа оставалась с начала года основным потребителем СПГ из США. Теперь ситуация изменилась. Дело в том, что в подземных хранилищах газа Евросоюза остается много газа после зимы (около 70% от всего объема). Для следующего отопительного сезона европейцам не так много осталось закачать газа.
Кроме этого, спрос в ЕС на газ и так в целом сокращается — экономят и потребители, и промышленность. Среди них — основной потребитель газа — химическая промышленность вместе с остальными отраслями на фоне деиндустриализации Европы.
Компании стараются либо сократить производство, либо перенести его из ЕС в другие регионы, где условия для промышленности лучше и по налогам, и по стоимости энергии, и по производственным затратам в целом. «В итоге Европа предъявляет меньше спроса, и США начинают смотреть, естественно, в сторону тех рынков, которые дают большую прибыльность и покупают большие объемы», — пояснил эксперт.
В-третьих, экспортные мощности России в направлении ЕС пока ограничены. «Новатэк» увеличивает поставки СПГ также в Азию и по Северному морскому пути, который сейчас свободен от льдов.
«Турецкий поток» работает на свой контрактный максимум. Через Украину в ЕС из РФ поступают уже традиционные максимальные 42 млн кубометров ежесуточно. «Через Украину ждать наращивания поставок было бы преждевременно», считает Сергей Капитонов.
Поэтому майский успех России на европейском рынке — это недолговечное явления, считает он. «Для российского экспорта газа основная надежда на растущие экономики Азии, это прежде всего Китай», — подчеркнул Сергей Капитонов.
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