Без СПГ и с трубой: как РФ удержится на рынке газа ЕС

США обогнали Россию в качестве поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года, и с 2023 года на их долю приходилось около 20% поставок газа в ЕС, по данным консалтинговой компании ICIS. В мае 2024 года поставки российского трубопроводного газа и СПГ составили 15% от общего объема всех поставок газа в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию. А США в мае обеспечили только 14% поставок в ЕС, что стало самым низким уровнем с августа 2022 года.