Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Подготовить законопроект поручил президент России Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня. Он отмечал, что такое решение увеличит численность рабочей силы на рынке труда. Через две недели после заявления президента соответствующий законопроект внесли в Госдуму в соавторстве 320 депутатов. Госдума одобрила его 26 июня.