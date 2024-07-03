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Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Совет федерации одобрил закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Выплаты начнутся с 1 февраля и затронут около 7,87 млн человек.

Источник: РИА "Новости"

Мы вместе — и Госдума, и Совет федерации — с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны.

Валентина Матвиенко
председатель Совфеда РФ

Подготовить законопроект поручил президент России Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня. Он отмечал, что такое решение увеличит численность рабочей силы на рынке труда. Через две недели после заявления президента соответствующий законопроект внесли в Госдуму в соавторстве 320 депутатов. Госдума одобрила его 26 июня.