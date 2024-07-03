Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Мы вместе — и Госдума, и Совет федерации — с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны.
Подготовить законопроект поручил президент России Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня. Он отмечал, что такое решение увеличит численность рабочей силы на рынке труда. Через две недели после заявления президента соответствующий законопроект внесли в Госдуму в соавторстве 320 депутатов. Госдума одобрила его 26 июня.