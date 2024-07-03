Каким будет курс рубля 4 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций открылся в символическом плюсе, после чего индекс Мосбиржи разнонаправленно ходил над отметкой 3200 п., к концу дня активизировались продавцы. Рубль несмотря на попытки укрепления продолжил выглядеть неуверенно, тогда как стоимость нефти и металлов сохранялась на комфортных уровнях.
Лучше рынка сегодня смотрелись представители нефтегазового сервиса. Вместе с тем, активность спроса на тяжеловесные бумаги «Газпрома», отмеченная в первые сессии недели, несколько спала. Инвесторы будут ждать новых новостей и драйверов.
Внешний фон в целом оставался нейтральным. В Китае индекс деловой активности в секторе услуг PMI (от Caixin) за июнь уступил прогнозу аналитиков, оставшись тем не менее в области роста (более 50 п.). В еврозоне, как и в США, аналогичный показатель в минувшем месяце, напротив, превзошел экспертные ожидания.
В четверг Банк России проведет второй день финансового конгресса. Европейский центральный банк опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике. Важных корпоративных новостей завтра не ожидается.
Индекс Мосбиржи подошел к важному сопротивлению вблизи 3220 п. В случае его пробоя технически откроется путь к 3270 п., однако это, вероятно, перспектива уже не этой недели. Прогноз на 3 июля— 3150−3250 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 87−89, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,4. На наш взгляд, реакция рубля на потерю локальной поддержки в виде июньского налогового периода, смягчение порога возврата экспортной выручки и подстройку бюджетного правила уже в основном реализована. Волатильность постепенно сокращается. Тем не менее краткосрочно мы ждем сохранения умеренного давления на инвалюты. Сдерживают девальвацию жесткая ДКП, а также временные сложности импортеров с осуществлением международных расчетов за поставки. Впрочем, мы полагаем, что импортеры за ближайшие недели перенастроят основные схемы проведения расчетов, в результате спрос на валюту будет постепенно оживляться.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»