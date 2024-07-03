Каким будет курс рубля 4 июля 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 87−89, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,4. На наш взгляд, реакция рубля на потерю локальной поддержки в виде июньского налогового периода, смягчение порога возврата экспортной выручки и подстройку бюджетного правила уже в основном реализована. Волатильность постепенно сокращается. Тем не менее краткосрочно мы ждем сохранения умеренного давления на инвалюты. Сдерживают девальвацию жесткая ДКП, а также временные сложности импортеров с осуществлением международных расчетов за поставки. Впрочем, мы полагаем, что импортеры за ближайшие недели перенастроят основные схемы проведения расчетов, в результате спрос на валюту будет постепенно оживляться.