Каким будет курс рубля 3 июля 2024: прогноз эксперта

Курс рубля приближается к более оправданным с точки зрения экономики уровням. Вместе с тем, ослабление нацвалюты может сдерживаться эффектом жесткой ДКП, а также слабостью спроса на валюту со стороны импортеров, перенастраивающих механизмы оплаты поставок. По нашим оценкам, в среду юань на бирже может двигаться на уровне 11,9−12,4 ₽, курс ЦБ может закрепиться выше 88.