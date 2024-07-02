Каким будет курс рубля 3 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник сохранял позитивный импульс. Ослабление рубля и оживление активного спроса в тяжеловесных акциях «Газпрома» послужили почвой для активности покупателей. Кроме того, цены на нефть продвинулись к $87 за баррель Brent.
Внешний фон был нейтральным. Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 2,5% после майских 2,6%. Число открытых вакансий на рынке труда Штатов (JOLTS) в мае оказалось выше прогноза.
Завтра стартует финансовый конгресс Банка России. Росстат представит данные по безработице и розничные продажам. В Китае, еврозоне и США выйдут индексы деловой активности PMI в секторе услуг. Важных корпоративных новостей завтра не ожидается.
С учетом меняющейся конъюнктуры валютного рынка и ценового оптимизма в нефти в середине недели можно ожидать закрепления индекса Мосбиржи выше 3200 п. Прогноз на 3 июля— 3125−3225 п.
Рубль во вторник продолжил дешеветь. Биржевой юань закреплялся выше 12 ₽, доллар (по индикатору срочного рынка) вышел за 88. Импульс умеренной девальвации закономерен — позади осталась поддержка в виде налогового периода. Кроме того, с 1 июля на 30% сократились ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, до этого были смягчены требования к экспортерам в части порога возврата выручки.
Курс рубля приближается к более оправданным с точки зрения экономики уровням. Вместе с тем, ослабление нацвалюты может сдерживаться эффектом жесткой ДКП, а также слабостью спроса на валюту со стороны импортеров, перенастраивающих механизмы оплаты поставок. По нашим оценкам, в среду юань на бирже может двигаться на уровне 11,9−12,4 ₽, курс ЦБ может закрепиться выше 88.
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