Что такое инвесткопилка и кому она нужна

Кому подойдет инвесткопилка
Важным моментом является то, что можно настроить автопополнение, чтобы средства с вашего счета отправлялись в копилку. А далее уже они будут распределяться на разные направления инвестирования. То есть, как разъясняет финансист, — это некое совмещение накопительного и брокерского счетов.
Особенность инвесткопилки заключается в том, что заниматься выбором активов для инвестирования не надо — все будет делать банк. Достаточно часто кредитная организация выбирает не отдельные ценные бумаги, а фонды, которые уже включают и акции, и облигации, и другие инструменты.
Инвесткопилка достаточно проста в использовании — достаточно скачать приложение банка, который дает возможность такую копилку открыть. «Такой вариант инвестирования и накопления является неплохим для тех, кто плохо разбирается, куда правильнее инвестировать», — считает Мария Ермилова.
Еще одно преимущество инвесткопилки заключается в том, что можно открыть счет на любую сумму, что дают далеко не все инструменты.
Недостатки инвесткопилки
«Поскольку, в основном, используются фонды, то есть вероятность неполучения дохода, если выбранные фонды будут снижаться в цене. Но при этом клиент никак не сможет на это повлиять, поскольку управляет этими инвестициями банк», — объясняет экономист.
К тому же, постоянно определенного дохода по инвесткопилке нет, в отличие, например, от вклада.
«Особенно важным является то, что инвесткопилка не входит в систему страхования вкладов.
Еще есть плата за управление копилкой, которую может взимать банк. И поскольку здесь осуществляются инвестиции, то на них придется заплатить НДФЛ», — рассказала Мария Ермилова.
Елена Рогачева
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».