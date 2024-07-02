Что такое инвесткопилка и кому она нужна

Инвесткопилка представляет собой банковский счет, который можно использовать и для накоплений, и для инвестирования. В чем заключаются преимущества инвесткопилки и есть ли у нее недостатки, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.