В России прекратила работать программа льготной ипотеки под 8%

Главными получателями льготных программ стали обеспеченные заемщики, доля которых выросла с 58,9% в 2020 году до 85,4% в 2024 году, констатировал Матовников из «Сбера». По его оценкам, доля клиентов с минимальными и средними доходами за это время сократилась в два раза: с 25,1% в 2020-м до 12,1% в 2024 году. Аналитик объяснил это падение тем, что застройщики «цены задрали». Также, по расчетам «Сбера», с момента запуска программы в 2020 году в России сократилось число квадратных метров, которые может приобрести с использованием ипотеки получатель медианной зарплаты: на первичном рынке этот показатель упал на 6 кв. м, а на вторичном — на 9 кв. м, составив 25,8 кв. м. Это минимальные показатели за последние десять лет.