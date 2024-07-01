В России могут сократить сроки предоставления земельных участков на торгах

Кроме того, в два раза (до 14 дней) предлагается уменьшить срок подписания направленных победителю аукциона проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, ранее на это отводилось 30 дней, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. «Меры в первую очередь направлены на представителей бизнес-сообщества, инвесторов, которые смогут быстрее вовлекать земельные участки в хозяйственную деятельность. Кроме того, предлагаемые законопроектом поправки позволят сократить инвестиционно-строительный цикл», — цитирует его пресс-служба.