В России могут сократить сроки предоставления земельных участков на торгах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Законопроект о сокращении сроков предоставления земельных участков на торгах, разработанный Росреестром, одобрен кабмином РФ для внесения в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Правительство РФ одобрило для внесения в Государственную думу разработанный Росреестром законопроект, направленный на сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах», — говорится в сообщении. Законопроект предлагает в два раза (до 14 дней) сократить срок с момента размещения извещения об аукционе до даты его проведения.
Кроме того, в два раза (до 14 дней) предлагается уменьшить срок подписания направленных победителю аукциона проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, ранее на это отводилось 30 дней, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. «Меры в первую очередь направлены на представителей бизнес-сообщества, инвесторов, которые смогут быстрее вовлекать земельные участки в хозяйственную деятельность. Кроме того, предлагаемые законопроектом поправки позволят сократить инвестиционно-строительный цикл», — цитирует его пресс-служба.
Также законопроект устанавливает трехмесячный срок между принятием решения о проведении аукциона до публикации извещения о его проведении. В настоящее время такой срок законодательно не определен, рассказали в Росреестре.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, в том числе с заброшенными зданиями.