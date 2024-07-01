ФАС выдала предписания Альфа-банку в связи с ненадлежащей рекламой программы лояльности

Там пояснили, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении стопроцентного кешбэка за первую покупку. При этом информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась трудным для восприятия способом.