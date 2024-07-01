ФАС выдала предписания Альфа-банку в связи с ненадлежащей рекламой программы лояльности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Альфа-банка» с информацией о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении стопроцентного кешбэка за первую покупку ненадлежащей и выдала соответствующие предписания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ФАС указали, что реклама вводила потребителей в заблуждение, так как они получали неполную информацию о финансовых услугах.
Там пояснили, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении стопроцентного кешбэка за первую покупку. При этом информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась трудным для восприятия способом.
В рекламе другой финансовой услуги утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы.
«При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, — указали в ФАС. — Таким образом, реклама вводила потребителей в заблуждение, так как они получали неполную информацию о финансовых услугах».
Помимо этого, в ФАС отметили, что в рекламном ролике продукт банка представлялся как «лучшая программа лояльности». Объективные критерии сравнения услуги, по словам ФАС, были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию о финансовых услугах.
В службе подчеркнули, что ФАС признала обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания. В службе также отметили, что организации грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.