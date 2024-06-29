С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: кто получит больше и на сколько

Сейчас получить накопительную часть пенсии в виде единовременной выплаты могут мужчины по достижении ими возраста 60 лет и женщины — 55 лет. Причем это касается людей, которые не вправе получить данную часть пенсии из-за отсутствия у них требуемого страхового стажа (в 2024 году — не менее 15 лет) и достаточного количества баллов, называемых также индивидуальным пенсионным коэффициентом (в 2024 году — не ниже 28,2).