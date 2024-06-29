Эксперт рассказала, как заставить банковскую карту работать на вас

Накопительные или доходные карты позволяют получать проценты на остаток. Но нужно заранее выяснить, какая плата за обслуживание, какой процент на остаток готов начислять банк и есть ли лимит покупок, чтобы получить доход. Процентная ставка по таким картам может меняться в зависимости от суммы остатка на счете. Для большой суммы выгоднее открыть специальный накопительный счет и привязать к нему свою карту.