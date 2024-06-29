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Эксперт рассказала, как заставить банковскую карту работать на вас

C помощью банковской карты можно не только тратить, но и зарабатывать. Как именно — зависит от типа карты. Как получить максимальную выгоду? на этот вопрос ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Накопительные или доходные карты позволяют получать проценты на остаток. Но нужно заранее выяснить, какая плата за обслуживание, какой процент на остаток готов начислять банк и есть ли лимит покупок, чтобы получить доход. Процентная ставка по таким картам может меняться в зависимости от суммы остатка на счете. Для большой суммы выгоднее открыть специальный накопительный счет и привязать к нему свою карту.

По дебетовой и кредитной карте с кешбэком можно получить назад часть потраченных денег. Вы получите проценты сразу или в течение нескольких месяцев — изучайте условия программы.

На кобрендинговые карты (выпущенные по соглашению с компанией) начисляют баллы за лояльность. За оплату картой услуг или товаров этой компании начисляют баллы, которые можно обменять, например, на авиабилеты, проживание в отеле, скидки в магазинах или другие бонусы.

Чтобы заработать на кредитке, нужно иметь стабильный доход, чтобы вовремя гасить долг. Если часть зарплатных денег положить на депозит в надежный банк под как можно больший процент, а в течение льготного периода расплачиваться кредиткой без начисления процентов и успевать погашать долг за время грейс-периода — зарплатные деньги сработают в плюс. Процент по депозиту станет вашим доходом за счет использования кредитки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»