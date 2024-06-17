Почему растут цены и кто может их сдержать

Чтобы полностью удовлетворить выросший спрос на товары и услуги, их нужно больше произвести или импортировать. Однако товаров больше не станет, если не хватает ресурсов для производства. Можно попытаться купить их за рубежом, но тогда курс начнет снижаться, и увеличить импорт все равно не получится. Быстро получится только переписать ценник. Так и возникает инфляция.