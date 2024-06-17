Почему растут цены и кто может их сдержать

Инфляция — это сигнал, что спрос растет быстрее предложения.
Чтобы полностью удовлетворить выросший спрос на товары и услуги, их нужно больше произвести или импортировать. Однако товаров больше не станет, если не хватает ресурсов для производства. Можно попытаться купить их за рубежом, но тогда курс начнет снижаться, и увеличить импорт все равно не получится. Быстро получится только переписать ценник. Так и возникает инфляция.
Почему рост предложения не успевает за ростом спроса? Сегодня самый ценный ресурс для производства — люди. Низкая безработица говорит о том, что компании просто не могут найти нужных специалистов, чтобы увеличить производство. Также им нужно решать и другие задачи: где найти новое оборудование, как рассчитываться за поставки и транспортировать товары.
Из-за чего возник слишком высокий спрос? По трем основным причинам:
- Первая причина высокое потребление;
- Вторая причина рост зарплат;
- И третья причина ускоренный рост кредитования.
В таких условиях Центральному банку важно охладить кредитование с помощью высокой ставки и стимулировать переток средств в сбережения. При этом нужно подобрать такую ставку, чтобы рост в экономике был сбалансированным и не вызывал инфляцию.
Такой уровень ключевой ставки на сегодня — 16%. Вслед за ней банки устанавливают высокие ставки по депозитам, и вклады растут. Это поглощает часть излишнего потребительского спроса и одноврЕменно дает банкам ресурс для долгосрочного кредитования инвестпроектов компаний.
Банк России видит, что от месяца к месяцу рост цен понемногу замедляется. Набранной скорости должно хватить, чтобы годовая инфляция снизилась до 4,3−4,8% к концу 2024 года. Чтобы этот процесс закрепился, денежно-кредитные условия в экономике должны долго оставаться жесткими. В результате годовая инфляция будет устойчиво низкой, вблизи 4%.
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