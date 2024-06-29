Эксперт рассказала, как вернуть отправленные по ошибке деньги

Если вы получили перевод по ошибке, в первую очередь нужно убедиться, что деньги действительно перевели на ваш счет, а смс и звонки — не уловки мошенников. Далее проверьте, точно ли это ошибка — возможно, вам вернули долг или сделали перерасчет. Чтобы выяснить, от кого и с какого счета пришли деньги, нужно обратиться в свой банк и запросить выписку по счету или платежку.