Эксперт рассказала, как вернуть отправленные по ошибке деньги

Вернуть эти деньги можно, но сложно: как только деньги поступили на счет другого человека или компании, банк не сможет их оттуда забрать.
Деньги по номеру телефона отправляются мгновенно. А если перевод совершен по номеру карты или счета, спросите в банке, что можно сделать в такой ситуации. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. И если платеж еще не прошел, операцию можно будет отменить.
Попробуйте связаться с получателем и попросите вернуть переведенную сумму добровольно. Если он не согласится, вы можете подать на него в суд. По Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением.
Если вы получили перевод по ошибке, в первую очередь нужно убедиться, что деньги действительно перевели на ваш счет, а смс и звонки — не уловки мошенников. Далее проверьте, точно ли это ошибка — возможно, вам вернули долг или сделали перерасчет. Чтобы выяснить, от кого и с какого счета пришли деньги, нужно обратиться в свой банк и запросить выписку по счету или платежку.
Если вы намерены вернуть деньги, обратитесь в банк, объясните ситуацию и попросите перечислить их обратно.
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