Снять слитки. Как не упустить потенциальный рост драгметалла

По прогнозам Bank of America, цена на золото может достичь $3 тысяч за унцию в ближайшие 12−18 месяцев. Котировки на золото в первой половине 2024 года уже несколько раз били исторические рекорды, покорив пиковое значение в $2,45 тысячи за унцию и откатившись к концу июня до $2,3 тысячи, однако актуальный прогноз предполагает рост на фоне смягчения процентных ставок ФРС США и притока средств ETF-фондов.
На чем растет золото
В конце мая 2024 года котировки золота на бирже побили исторический рекорд, преодолев планку в $2450 за тройскую унцию. Факторов роста драгметалла несколько: аналитики полагают, что фокус с позиции инвесторов при взгляде на золото как на металл сместился. Теперь на него больше влияют фундаментальные факторы: спрос со стороны центральных банков и спрос со стороны домохозяйств в таких странах, как Китай, Индия.
Так, центральные банки продолжают скупать драгоценный металл уже двенадцать месяцев подряд и только за прошлый год закупили 1037 тонн — вдвое больше, чем средний уровень ежегодных покупок центральных банков с 2011 года. В отличие от рациональных игроков, центробанки скупают золото на основе мандатов: иными словами, если стоит задача покупать золото, они будут его покупать в соответствии с мандатом вне зависимости от цены. На купленное центробанками золото, по оценкам экспертов, приходится до четверти всего объема драгметалла. По итогам 2023 года крупнейшим покупателем среди них стал ЦБ Китая.
Половина золота, которое продается на рынке, обеспечено спросом на ювелирные украшения. Ключевые игроки здесь — Китай, где традиционно ценятся изделия из золота, и Индия со стремительно растущим населением, превысившим 1,4 млрд человек. В 2023 году спрос домохозяйств покрыл 60% продаж ювелирного золота. В этом году спрос хоть и не рекордный, но по-прежнему внушительный: только в мае 2024 года Индия, по данным Министерства торговли и промышленности страны, импортировала золота на $3,333 млрд. Это хоть и на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но на 7% больше, чем месяцем ранее.
Ожидания инвесторов подогревает и потенциальное снижение ставок ФРС, которое исторически коррелировало с ростом стоимости золота.
Как инвестировать в золото
Инвестировать в золото можно как через приобретение физических слитков, так и через открытие обезличенных металлических счетов (ОМС) или приобретение инструментов фондового рынка. Однако слитки и фонды на золото не приносят доходности, а заработать можно только при росте стоимости металла и за счет разницы между ценой покупки и продажи золота. Исключения — «золотые» облигации, эмитентом которых выступает золотодобывающая компания Селигдар, и акции золотодобытчиков. В первом случае номинал эквивалентен цене золота, но купон фиксирован и ограничен 5,5% годовых.
Во втором случае (акции золотодобытчиков) потенциальный рост ничем не ограничен: цена акций может расти на фоне не только роста золота, но и выплаты дивидендов, сокращения долга у компании, увеличения доли золота в руде, разработки или открытия новых месторождений. Среди торгующихся на Мосбирже акций золотодобытчиков аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выделяют две компании.
Проверен временем: Полюс
Полюс — крупнейший золотодобытчик в России и один из крупнейших в мире. Несмотря на рост инвестиционной программы, компания генерирует большой объем свободного денежного потока, который может быть направлен на погашение долга и дивиденды акционерам в будущем. Также в планах компании увеличить производство на месторождениях Куранах и Благодатное, что также способствует инвестиционной привлекательности акций Полюса.
Фактора неопределенности у компании два. Первый — дивиденды: Полюс не делится прибылью с акционерами уже два года, несмотря на позитивные показатели. Однако начиная с 2022 года совет директоров при рекомендации дивидендов учитывает целый ряд аспектов: состояние компании, уровень ликвидности, уровень долга, инвестиционную программу, — поэтому одним соотношением чистой прибыли к долгу вопрос выплаты или невыплаты дивидендов не определяется.
Второй момент: летом 2023 года Полюс выкупил 29,99% всех акций компании на общую сумму 579,4 млрд рублей. Это было профинансировано за счет заемных средств, что нарастило долговую нагрузку на компанию. Акции могут быть использованы для расчетов при потенциальных сделках по слияниям и поглощениям, финансирования проектов развития — компания может использовать пакет в качестве залога для привлечения финансовой поддержки на более выгодных условиях. Однако решение о пути пока не озвучено и остается за менеджментом компании.
Несмотря на локальные риски, мы сохраняем позитивный взгляд на ценные бумаги компании и считаем Полюс одним из фаворитов в секторе.
Новичок: Южуралзолото
Южуралзолото — новичок на Мосбирже, что не умаляет его достоинств: компания входит в четверку по объему производства золота и находится на втором месте по ресурсам золота в России. По итогам 2024 года компания ожидает рост производства золота до 555 тысяч унций на фоне запуска ГОК «Высокое» в Красноярском крае и ГОК «Курасан» в Челябинской области.
С момента IPO в конце 2023 года котировки акций компании взлетели почти вдвое, однако коррекция и новости о вторичном размещении акций (SPO) со специально проведенной для этого допэмиссией убавили пыл инвесторов: сейчас акции торгуются на уровне немногим более 0,81 рубля за одну акцию. Однако SPO оказалось успешным: доля акций компании выросла с 6,0 до 10,1%, что обеспечивает попадание в первый уровень листинга Мосбиржи и открывает путь в индекс Мосбиржи — с приятным бонусом в виде покупок акций индексными фондами, который может придать дополнительный импульс котировкам.
Привлеченные в ходе SPO средства в размере 8 млрд рублей позволят частично снизить долг, поэтому мы по-прежнему считаем акции Южуралзолото инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.
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