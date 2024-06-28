Снять слитки. Как не упустить потенциальный рост драгметалла

Половина золота, которое продается на рынке, обеспечено спросом на ювелирные украшения. Ключевые игроки здесь — Китай, где традиционно ценятся изделия из золота, и Индия со стремительно растущим населением, превысившим 1,4 млрд человек. В 2023 году спрос домохозяйств покрыл 60% продаж ювелирного золота. В этом году спрос хоть и не рекордный, но по-прежнему внушительный: только в мае 2024 года Индия, по данным Министерства торговли и промышленности страны, импортировала золота на $3,333 млрд. Это хоть и на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но на 7% больше, чем месяцем ранее.