МВФ боится, что банкротство США обрушит всю мировую экономику

МВФ призвал США решить проблему растущего бюджетного бремени: рост дефицита подогревает риски как для американской, так и для мировой экономики, пишет The Financial Times.
Согласно ежегодной проверке состояния экономики США, соотношение долга к ВВП достигнет 140% к 2032 году, что значительно превышает нынешний уровень в 120,7%. МВФ также предупредил о растущем риске увеличения стоимости бюджетного финансирования и вероятности возникновения дефолта.
Экономисты и инвесторы обеспокоены тем, что ни президент США Джо Байден, ни его соперник-республиканец Дональд Трамп не готовы принять меры по контролю над расходами. В четверг вечером они встретились на первых дебатах предвыборного цикла.
Оба кандидата должны рассмотреть вопрос о повышении налогов, включая налоги на доходы менее 400 тысяч долларов в год. Однако ни Байден, ни Трамп не готовы к этому.
МВФ заявил, что высокие темпы роста экономики США означают, что у страны есть пространство для решения проблемы бюджетного бремени. Однако Георгиева отметила, что, несмотря на рост экономики, ситуация требует внимания.
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Виктория Воропаева