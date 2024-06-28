Эксперт раскрыла, кого не пустят за границу с долгами

Но приставы ограничивают выезд не по всем долгам. Столкнуться с запретом можно из-за суммы от десяти тысяч рублей, если есть долг по алиментам или компенсации вреда, а также по другим обязательствам, которые вы не погасили в течение двух месяцев после срока, установленного приставами. А если долг превышает тридцать тысяч рублей, то вы рискуете стать невыездным за задержку оплаты хотя бы на один день.