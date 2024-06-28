Эксперт раскрыла, кого не пустят за границу с долгами

Чаще всего, так происходит, если не оплачены алименты, или банк взыскивает просрочку по кредитам и займам или к вам есть претензии по штрафам и налогам, а также в случае наличия любых других долгов, которые вас обязал погасить суд.
Но приставы ограничивают выезд не по всем долгам. Столкнуться с запретом можно из-за суммы от десяти тысяч рублей, если есть долг по алиментам или компенсации вреда, а также по другим обязательствам, которые вы не погасили в течение двух месяцев после срока, установленного приставами. А если долг превышает тридцать тысяч рублей, то вы рискуете стать невыездным за задержку оплаты хотя бы на один день.
При этом разные требования к одному человеку могут объединить, например, приставы могут сложить штрафы за парковку на газоне и просроченный заем в микрофинансовой организации. В результате суммы долга может хватить, чтобы вас сразу внесли в список невыездных.
Чтобы избежать проблем с долгами, регулярно проверяйте, нет ли у вас неоплаченных счетов. Эта информация доступна через «Госуслуги» или сайт Федеральной службы судебных приставов. Также не помешает периодически проверять и кредитную историю — два раза в год это можно сделать бесплатно.
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