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Эксперт раскрыла, кого не пустят за границу с долгами

По закону стать невыездным возможно из-за тех долгов, которые с вас пытаются взыскать сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Как это происходит и что можно сделать, чтобы обезопасить себя от такой ситуации, рассказала эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Чаще всего, так происходит, если не оплачены алименты, или банк взыскивает просрочку по кредитам и займам или к вам есть претензии по штрафам и налогам, а также в случае наличия любых других долгов, которые вас обязал погасить суд.

Но приставы ограничивают выезд не по всем долгам. Столкнуться с запретом можно из-за суммы от десяти тысяч рублей, если есть долг по алиментам или компенсации вреда, а также по другим обязательствам, которые вы не погасили в течение двух месяцев после срока, установленного приставами. А если долг превышает тридцать тысяч рублей, то вы рискуете стать невыездным за задержку оплаты хотя бы на один день.

При этом разные требования к одному человеку могут объединить, например, приставы могут сложить штрафы за парковку на газоне и просроченный заем в микрофинансовой организации. В результате суммы долга может хватить, чтобы вас сразу внесли в список невыездных.

Чтобы избежать проблем с долгами, регулярно проверяйте, нет ли у вас неоплаченных счетов. Эта информация доступна через «Госуслуги» или сайт Федеральной службы судебных приставов. Также не помешает периодически проверять и кредитную историю — два раза в год это можно сделать бесплатно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»