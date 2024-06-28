Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем вы рискуете, беря займы в МФО

Прежде чем обратиться за денежным займом в МФО, стоит определить, нействительно ли оно вам надо, призывает старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Источник: РИА "Новости"

Как правило, микрофинансовые организации не дают крупных сумм своим клиентам — обычно это суммы, не превышающие 1 млн рублей. Поэтому если сумма небольшая и есть возможность поднакопить, то лучше поступить именно так, рассказывает он.

Однако если навязчивая мысль взять микрозайм не покидает вас, то лучше, по словам эксперта, придерживаться следующего плана.

Во-первых, проверьте наличие МФО в реестре субъектов рынка микрофинансирования Банка России, чтобы не напороться на «чёрных кредиторов», которые могут только прикрываться именем МФО.

Во-вторых, четко простройте свои денежные потоки. Вы должны понимать, что деньги вам придётся возвращать, причем в большем количестве (с процентами), поэтому надо будет сократить свои повседневные расходы.

В-третьих, внимательно читайте договор перед его подписанием. В документе могут быть пункты, которые вам непонятны: их значение стоит разъяснить до подписания документа.

В-четвёртых, придерживайтесь указанных сроков и объёмов платежей, которые указаны в договоре. Просрочка по микрозаймам накапливается значительно быстрее, чем по обычным кредитам.

Чем же всё-таки опасны микрозаймы?

Самое важное — это процентная ставка.

До 1 июля 2023 года максимальное значение было 1% в день, а это 365% годовых. Однако на текущий момент ЦБ законодательно снизил порог до 292% годовых.

То есть, взяв в начале года 100 рублей, вы должны будете вернуть в конце года 392 рубля (100 рублей основного долга и 292 рубля процентов), объясняет финансист.

Также Рогачевский советует контролировать сроки оплаты займа.

«Ведь выход на просрочку ударит по вам больнее, чем прямой удар от Майка Тайсона. Испорченная кредитная история и долг, растущий в геометрической прогрессии, вряд ли прибавят вам нервов и сил», — подытожил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева